Своя земля - це дуже дорогий і прибутковий ресурс в Україні. На ній можна щось побудувати, вести фермерське господарство або просто здати в оренду. Але оформити земельну ділянку досить складно і клопітно. Щоб її прискорити і швидше отримати всі необхідні документи - потрібно знати декілька нюансів. Про них і піде мова в цьому матеріалі.

Приватизація земельної ділянки

Кожен повнолітній громадянин України має право на землю. Можна безкоштовно отримати власний ділянку, приватизувавши його. Процес оформлення описаний в “Земельному кодексі”.

Законодавство дозволяє присвоїти шматочок землі, яким людина користується більше 15 років. На практиці досить багато українців фактично ведуть господарство на ділянках, якими формально не володіють. В цьому випадку доведеться підтвердити терміни якими-небудь документами. Враховуються також слова сусідів - вони можуть розповісти, як довго потенційний власник використовував землю.

Крім того, оформити володіння ділянкою можна, якщо його виділили під будівництво до 1991 року. Важливий нюанс - людина має володіти будинком на цій території. За законом можна приватизувати комунальні або державні сільськогосподарські підприємства, установи та організації, отримавши разом з ними і землю. Учасники кооперативів можуть взяти на себе частину площі. яка належить організації.

В середньому по Україні дозволяють приватизувати близько 4 гектарів. Але кількість землі змінюється залежно від сфери і мети. Наприклад, для гаража дається всього “сотка”.

У будь-якому випадку, дорога землевласника лежить в найближчий міський, сільський або селищний рада. Відповідно, ділянка повинна перебувати на їхній території. Якщо ж він не належить конкретному населеному пункту - доведеться йти в обласне управління земельного кадастру.

Бажаючий зобов'язаний подати владі заяву, вказавши в ньому площу мета використання ділянки в майбутньому. Потрібна схема - малюнок, викопіювання з генерального плану. Як альтернатива - знімки, які показують розташування. А також пакет документів:

ксерокопії всіх сторінок паспорта з відмітками;

ксерокопію довідки про присвоєння ІПН;

копію документа про права на нерухомість (приватний будинок), розташований на бажаному ділянці;

документи, що підтверджують участь у кооперативі та отримання номерного дачної ділянки;

документ про використання території від органу місцевого самоврядування;

держакт про погодження меж ділянки землі (схему розміщення).

Потім чиновники повинні безкоштовно зробити і вручити дозвіл на розробку проекту землеустрою. На це закон відводить один календарний місяць. В установі попросять такі документи:

рішення ради чи обласного управління;

довідку від статистичної служби про кількість

ділянок та їх розподіл за власниками;

схему розташування, як показує генплан;

копії паспорта та ІПН;

копії документів, що підтверджують правособственности на будинок чи інші споруди на ділянці.

Готовий документ за три дні зобов'язані надіслати або персонально вручити власнику не пізніше, ніж через три дні. Дозвіл можуть і не видати, але тільки з письмовим поясненням. Після цього громадянину необхідно віднести документ фахівцям, які мають ліцензію на створення проектів землевідведення. Вони збирають дані, проводять геодезичну зйомку та видають висновку. На це у них є рівно місяць. Отримавши проект, майбутній власник за законом зобов'язаний погодити його з уповноваженим людиною в раді. Після цього - реєстрація в Госгеокадастре або Реєстраційній службі. Якщо все в порядку, через 14 днів він отримає виписку про присвоєння кадастрового номера.

Наостанок, потрібно зафіксувати право власності в Міністерстві юстиції або нотаріальній конторі. Доведеться заплатити адміністративний збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати.



В 2019 році оформлення процедури обійдеться українцю приблизно в 5 тисяч гривень. На підсумкову вартість впливає область, територіальні особливості ділянки, проблеми з сусідами, прейскурант інженерів-проектувальників. В гіршому випадку ціна може досягати 45 тисяч гривень. Краще заздалегідь приготувати гроші на додаткові витрати. Інакше площа під гараж, дачу або магазин можна так і не отримати.

Оформлення землі ветеранам АТО

В Україні діє Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Серед іншого, він передбачає виділення земельних ділянок учасникам Антитерористичної операції, переселенцям з Донбасу чи їх сім'ям. Згадані категорії мають першочергове право на приватизацію. Ветерани та біженці можуть попросити землю в садовому товаристві або під забудову і швидко її оформити на себе.



Відповідно до законодавства, атошникам належить від держави не більше:

0,12 Га для садівництва;

2 Га для ведення сільського господарства в селі;

0,1 Га для будівництва дачного будинку;

0,25 Га для будівництва житла на селі, 0,15 Га - в

селищі, 0,1 Га - в місті.

У цілому, процедура оформлення безкоштовної землі для атошника не сильно відрізняється від звичайної. Заяви у ветеранів і переселенців приймають у першу чергу. Щоб отримати таку пільгу, громадянину необхідно надати документ, який підтверджує його участь в АТО: посвідчення або довідку.



Атошники мають можливість вибрати ділянку в будь-якому регіоні України. Подивитися вільні ділянки можна на сайтах місцевих кадастрових управлінь. Містобудівний кадастр відображає доступні майданчики в містах. Втім, публічна кадастрова карта ще не сформована і може містити помилки. Те, що на карті зазначено, як вільний ділянку, може бути вже забудовано або приватизовано.

Купівля, продаж та оренда землі

Оформляти землю доводиться не тільки під час приватизації, але і при переході до нового власника. Для купівлі-продажу в Україні потрібно чимало документів. В першу чергу, акт права власності на земельну ділянку. Він підтверджує, що земля належить продавцю. У цьому документі також записана основна інформація про ділянку.

Потім потрібно підтвердження, що акт отримано законно. Для цього вимагається документ, на підставі якого його видали. Це може бути договір міни, купівлі-продажу або дарча. А от якщо акт видали за рішенням місцевої ради (та ж приватизація). В цілому, продати можна не саму територію, а право на її приватизацію.



Перед продажем рекомендується підготувати експертну оцінку ділянки. підготує Відповідний звіт управління земельними ресурсами або незалежний фахівець. Як і при приватизації, останній повинен отримати ліцензію на оцінку.

Щоб продати ділянку, будучи приватною особою - потрібно попередньо отримати згоду всіх співвласників і засвідчити його нотаріально.



Ще актуальний власник повинен довести випискою з Госгеокадастра, що на ділянці немає іпотеки, кредитів та інших обтяжливих зобов'язань. Головне, щоб на землю не можуть претендувати треті особи. Варто зазначити, що такий документ видадуть тільки самому власнику, його уповноваженим особам або спадкоємцям.



Потрібна також довідка про те, що на земельній ділянці немає ніяких споруд. Її можна отримати в БТІ, місцевій раді або садовому товаристві. Це важливий момент, адже для продажу землі з нерухомістю потрібна інша процедура.



Чималу роль грає цільове призначення. Так якщо земля призначена для особистого сільського господарства, потрібна довідка про те, що вона не є паєм. Тобто, може бути продана в принципі. На цей момент важливо звернути увагу покупця. Адже якщо земля виділена під селянське ремесло, а на ній збудувати будинок - в ньому можна буде прописатися. Крім того, таку споруду дуже складно узаконити.



Під час оформлення угоди покупець і продавець зобов'язані взяти:

паспорт;

довідку про присвоєння податкового коду;

свідоцтво про укладення або розірвання шлюбу;

паспорт та довідку про присвоєння ІПН чоловіка;

згоду на продаж земельної ділянки, завірена у нотаріуса.

Перед початком процедури купівлі-продажу краще укласти попередній договір. Як правило, у ньому вказують терміни і умови для підписання основного договору купівлі-продажу. Документ має юридичну силу, згідно з Цивільним та Господарським кодексами.



Якщо однією з сторін угоди виступає підприємство, юридична особа, то попередній договір діє до одного року. Якщо ж земля переходить від однієї фізичної особи до іншої - чітких термінів закон не передбачає. Вони обумовлюються учасниками.

Прийнято обговорювати такі моменти: дата підписання договору купівлі-продажу, характеристики ділянки, вартість, спосіб оплати, час, коли покупець стане повноправним власником. А найголовніше - потрібно прописати санкції за порушення умов і вказати обов'язковий характер положень.

Завіряти у нотаріуса не обов'язково, але бажано. Інакше можна купити землю у шахраїв. При купівлі у приватного господаря рекомендується звіритися з кадастровою картою. Можливо, партнер по угоді ще навіть не приватизував землю.



В Україні можна не продавати, а здавати земельні ділянки в оренду. Орендарями виступають фізичні і юридичні особи, а також державні та комунальні установи. Наприклад, сільські ради. По суті, це передача землі у тимчасове користування за гроші. Для офіційного здачі площі при оренді необхідно укласти відповідний договір. Процедура оренди значно простіше, ніж купівлі-продажу.

Оформлення дарчої на землю

Законодавство дозволяє дарувати землю. Для цього необхідно укласти письмовий договір і завірити його у нотаріуса. У документі вказують кадастровий номер, обтяження, а також той факт, що землю можна відчужувати за законом.



Для оформлення дарчої потрібні такі документи:



паспорта та ІПН кожного учасника, для неповнолітніх - свідоцтво про народження;

документ, що підтверджує право володіння;

нормативна грошова оцінка землі;

витяг із земельного кадастру;

свідоцтво про шлюб;

згода чоловіка або дружини, якщо земельна територія куплена у шлюбі;

дозвіл органів опіки та піклування у випадках з неповнолітніми учасниками;

документи про пільги по оподаткуванню;



Важливо знати, що при даруванні землі родичів першої лінії - податок платити не треба. У цьому плані Україна дуже лояльна до своїх громадян. А ось якщо укладати договір дарування з сторонніми, держава вимагатиме 5% від вартості об'єкта і військовий збір (1,5%).



Якщо вдалося переоформити землю на іншу людину - він стає її повноправним власником. І всі подальші претензії колишнього власника не мають юридичної сили.