Актор Максим Віторган, і быший чоловік Ксенії Собчак, прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна про військових у Криму

За словами президента Росії, люди, які блокували військові частини в Криму, не мали відношення до російським військам.



Максим Віторган досить яскраво і з іронією прокоментував таку заяву глави Кремля.

«Як же це Президент відмовляється від своїх солдатів, які виконують благородну місію із захисту співгромадян від фашистів? Навпаки, повинен же з гордістю говорити: так!це ми!це наші хлопці! Хіба немає? І ще питання. От є поіменний список загиблих на Майдані, вони пізнані, поховані... Це, нагадаю, там, де зараз «хаос і без властие». А де якісь списки загиблих росіян, про яких говорить один впливовий політик. Вони є?» - висловив він.

Раніше ми повідомляли, що бійка між актором Максимом Віторганом і режисером Костянтином Богомоловим в кафе Китай-міста в центрі Москви стала надбанням громадськості. За словами очевидця, Віторган і Боголюбов опинилися в одному закладі і через деякий час вийшли на вулицю.

Між чоловіками почалася бійка. Однак, як зауважує очевидець, охоронці не втручалися, давши досхочу помахати кулаками своїм розбурханим клієнтам.

В результаті бійки Костянтин Богомолов отримав травми і змушений був витирати кров, проте від госпіталізації актор категорично відмовився.

Нагадаємо, Шнурів і Собчак влаштували публічні розбірки через розлучення веде.

Як повідомляла Politeka, Собчак шокувала шанувальників «сільським» макіяжем.

Також Politeka писала, що чоловік Собчак зняла обручку після чуток про зради дружини.