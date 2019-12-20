Максим Віторган досить яскраво і з іронією прокоментував таку заяву глави Кремля.
«Як же це Президент відмовляється від своїх солдатів, які виконують благородну місію із захисту співгромадян від фашистів? Навпаки, повинен же з гордістю говорити: так!це ми!це наші хлопці! Хіба немає? І ще питання. От є поіменний список загиблих на Майдані, вони пізнані, поховані... Це, нагадаю, там, де зараз «хаос і без властие». А де якісь списки загиблих росіян, про яких говорить один впливовий політик. Вони є?» - висловив він.
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Раніше ми повідомляли, що бійка між актором Максимом Віторганом і режисером Костянтином Богомоловим в кафе Китай-міста в центрі Москви стала надбанням громадськості. За словами очевидця, Віторган і Боголюбов опинилися в одному закладі і через деякий час вийшли на вулицю.
Між чоловіками почалася бійка. Однак, як зауважує очевидець, охоронці не втручалися, давши досхочу помахати кулаками своїм розбурханим клієнтам.
В результаті бійки Костянтин Богомолов отримав травми і змушений був витирати кров, проте від госпіталізації актор категорично відмовився.
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