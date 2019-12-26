Через 33 роки у Прип'яті знову поставили новорічну ялинку

У Прип'яті вперше з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції встановили новорічну ялинку

Наголошується, що ялинку встановили у центрі міста, під палацом культури Енергетик. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Новорічне дерево дуже незвично прикрасили колишні жителі міста. Вони приїхали на церемонію відкриття і вчепили на дерево іграшками і фотографіями з дитинства.

Новина розбурхала соціальні мережі. Відзначимо, користувачі відреагували на це по-різному.

«Життя, хоча б туристична вже повертається», «Найкраща ялинка», «Похмуре місце...», «Виконано красиво, ситуація страшна», - пиушут в інтернеті.

Зазначимо, востаннє новорічну ялинку в Прип'яті встановлювали 33 роки тому, в 1986 році. У мережі збереглися кадри, як святкування відбувалося тоді.

Відзначимо, в Чорнобильській зоні відроджуються дикі тварини.

Співробітники Чорнобильського заповідника розповіли, що встановлені у лісі в зоні відчуження, зробили цікаві знімки.

За словами співробітників, тварини не бачать спостерігають за ними людей, тому ведуть себе дуже вільно в Чорнобильському заповіднику.

«Самці оленів ревуть, сарни (козулі) скачуть і грають, молоді олені б'ються, вовки винюхують сліди потенційної здобичі, а зайці за звичкою куди-то від когось тікають», - розповіли співробітники заповідної зони.

Треба зазначити, що через багато років після чорнобильської аварії, радіаційна зона є унікальним місцем життя тварин.

За кілька десятиліть популяція диких тварин у цьому регіоні різко зросла. Дике життя у заповіднику становить величезний інтерес для науки.

У місті #Прип'ять встановили новорічну ялинку. Вперше після аварії на #ЧАЕС



Її поставили біля палацу «Енергетик». На відкриття прийшли колишні с̶т̶а̶л̶к̶е̶р̶и̶ жителі міста й прикрасили дерево старими світлинами та годинниками. pic.twitter.com/ilGyc7c1bn — Iuliia Wieżhàn (@wiezhan) December 25, 2019

Нагадаємо, стало відомо, як змінився Чорнобиль за 30 років, опубліковані фотографії.

Як повідомляла Politeka, Прип'ять скалічили за тиждень до річниці трагедії на ЧАЕС.

Також Politeka писала, як виглядає саме моторошне місце Прип'яті.