Грошова допомога для ВПО в Одесі передбачена в межах гуманітарної програми для місцевих мешканців, які відповідають певним умовам.

Грошова допомога для ВПО в Одесі у 2026 році надаватиметься Благодійним фондом «Право на захист» у межах Консорціуму Реагування, повідомляє Politeka.

Максимальний розмір грошової допомоги для ВПО в Одесі становить до 12 300 грн. Ініціатива діє в шести областях України, серед яких і наш регіон.

Підтримка надається в межах проєкту «Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної підтримки постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)».

Фонд виступає партнером Консорціуму Реагування, який координує ACTED за фінансової підтримки уряду США.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, а також місцеві жителі, які проживають у визначених регіонах програми.

Однією з основних вимог є низький дохід родини. Для участі в програмі щомісячний дохід має бути нижчим за 8 422 грн на одну особу.

Окремо передбачено пілотну реєстрацію для переселенців, які були змушені виїхати через загрозу безпеці та гідності. Також враховується час переміщення.

Йдеться про людей, які переїхали понад 45 днів тому, але не більше ніж шість місяців тому, та проживають більш ніж за 50 км від лінії фронту або державного кордону з росією.

Організатори наголошують, що відповідність окремим критеріям не означає автоматичне отримання грошової допомоги для ВПО в Одесі.

Під час відбору додатково враховують статус зайнятості, наявність інвалідності чи серйозного медичного стану, склад родини, вік членів домогосподарства, статус переміщення, тип населеного пункту та інші фактори вразливості.

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