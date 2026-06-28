Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі встановлюються у розмірі 1038 гривень щомісяця, що становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі запроваджуються як окремий щомісячний механізм соціальної підтримки громадян літнього віку, повідомляє Politeka.net.

Виплати адмініструє Пенсійний фонд України, і вони стосуються людей, які досягли 80-річного віку та відповідають визначеним державою критеріям. Йдеться не про автоматичне нарахування — процедура передбачає перевірку права через медичні та адміністративні етапи.

Основною умовою є потреба у постійному сторонньому догляді. Для цього громадянин має звернутися до сімейного лікаря, пройти оцінювання стану здоров’я та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії. Саме цей документ визначає, чи може особа претендувати на підтримку.

Додатково враховується соціальний статус: проживання окремо та відсутність працездатних родичів, які зобов’язані забезпечувати утримання. При цьому факт їх наявності береться до уваги незалежно від місця проживання.

Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі встановлюються у розмірі 1038 гривень щомісяця, що становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році базовий показник визначено на рівні 2595 гривень, від якого і розраховується сума виплати.

Оформлення відбувається через Пенсійний фонд України після подання заяви та пакета документів, який включає паспорт, ідентифікаційний код і медичний висновок. Без підтвердження всіх вимог призначення не здійснюється, а рішення ухвалюється лише після повної перевірки підстав.

Фахівці наголошують, що порядок призначення таких виплат залишається незмінним і діє в межах чинного законодавства.

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