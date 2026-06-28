Набуло чинності подорожчання проїзду в Дніпропетровській області на міжміських маршрутах, повідомляє Politeka.
Нові тарифи стосуються популярних рейсів між Кам’янським і Дніпром та вже оприлюднені перевізниками.
На маршруті до автостанції «Новий центр», який обслуговує компанія «Автопромінь», квиток зріс із 60 до 80 гривень. У підприємстві пояснюють підвищення збільшенням витрат на пальне, ремонтні роботи, технічне обслуговування автобусів і нестачею водіїв.
Раніше зміни торкнулися рейсу №100, що з’єднує залізничний вокзал Кам’янського з центральним автовокзалом Дніпра. Новий тариф становить 70 гривень за поїздку.
Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області зачепило одразу кілька популярних сполучень. У компаніях наголошують, що коригування необхідне для підтримки регулярності рейсів та належного технічного стану транспорту.
Оновлений розклад передбачає щоденні відправлення з Кам’янського у будні о 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 та 16:00. У вихідні рейси здійснюються о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 і 16:00.
З Дніпра від АС «Новий центр» автобуси вирушають у робочі дні о 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00. У вихідні передбачено рейси о 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00.
Мешканцям радять враховувати нові тарифи при плануванні поїздок та завчасно уточнювати години відправлення. Перевізники зазначають, що подальші зміни залежать від економічної ситуації та рівня витрат на обслуговування автопарку.
Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області має на меті забезпечити безперебійну роботу маршрутів та збереження комфорту пасажирів.
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