Тимчасові графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 29 червня по 5 липня пов’язані з виконанням ремонтних робіт.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 29 червня по 5 липня охоплять десятки окремих адрес, пише Politeka.net.

Як повідомляється, тимчасові графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 29 червня по 5 липня пов’язані з виконанням ремонтних робіт на повітряних лініях, обслуговуванням електромереж та перевіркою вузлів обліку електроенергії. Подібні заходи проводяться з метою підвищення надійності енергосистеми. Тому тримайте павербанки напоготові.

За даними АТ «Чернігівобленерго», 29 червня 2026 року з 10:00 до 18:00 у селі Туманська Гута буде тимчасово припинено електропостачання у зв’язку з ремонтом повітряної лінії електропередачі. Обмеження охоплять одразу низку вулиць і провулків:

Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Бережківська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 25, 30, 35, 37

Братів Лабутиних — 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 43, 44, 45

Братів Шелудченків — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 22

Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 54А

Сергія Сікуна — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12

Центральна — 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44

пров. Луговий — 1, 3, 7

30 червня у місті Сновськ заплановано одразу кілька етапів відключень, які триватимуть переважно з 08:00 до 19:00 за адресами:

Корольова — 37

Українська — 10

Затишна — 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94

Новий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 18а

Ольги Кобилянської — 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Південний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2а

Преображенська — 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96

Юрія Костюченка — 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 89, 91, 93, 97, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116

Яблунева — 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28

1 липня 2026 року з 09:00 до 18:00 у місті Остер триватимуть планові роботи в системах та вузлах обліку електроенергії. У цей період буде тимчасово припинено електропостачання на низці вулиць:

А.О. Грановського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Воскресенська — 4, 6, 8, 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А

Коцюбинського — 27

Левка Лук’яненка — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37

Миру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежності — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31

Ярослава Мудрого — 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 100, 102, 104, 106

2 липня 2026 року з 09:00 до 18:00 у селі Жуківщина проводитимуться ремонтні роботи на повітряних лініях електропередачі. У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання на низці вулиць населеного пункту:

Лісова — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 30

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39

Центральна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33Б, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.

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