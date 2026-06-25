Механізм призначення цієї грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області є доволі жорстким.

Частина пенсіонерів в Одеській області у 2026 році має право на додаткову щомісячну грошову допомогу, розмір якої перевищує 1 000 гривень, повідомляє Politeka.net.

Водночас така виплата призначається не всім, а лише за умови відповідності чітко визначеним критеріям. Вирішальне значення має не лише вік громадянина, а й його соціальний статус та підтверджений стан здоров’я. Отримати її можуть самотні пенсіонери віком від 80 років, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних здійснювати догляд, а також офіційно визнані такими, що потребують постійної сторонньої допомоги за висновком медичної комісії.

У ПФУ підкреслюють, що механізм призначення цієї грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області є доволі жорстким і передбачає виконання всіх умов без винятку. Навіть часткова невідповідність критеріям може стати підставою для відмови.

Зокрема, наявність працездатних дітей або інших родичів, навіть за умови окремого проживання, може вплинути на рішення щодо виплати. Також допомога не призначається у разі відсутності офіційного медичного підтвердження потреби в догляді.

Таким чином, факт самотнього проживання не є достатньою підставою для отримання коштів — рішення ухвалюється лише після комплексної оцінки всіх життєвих обставин пенсіонера.

Оформлення такої грошової підтримки відбувається за заявним принципом. Громадянин має особисто звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України або органів соціального захисту населення та подати необхідний пакет документів. До нього входять паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок про потребу в постійному догляді, а також довідки, що підтверджують відсутність осіб, які можуть забезпечувати утримання.

Після перевірки поданих даних Пенсійний фонд призначає виплату, яка нараховується разом із щомісячною пенсією. Водночас у разі зміни обставин, таких як поява працездатних родичів або покращення стану здоров’я, нарахування може бути переглянуте або припинене.

У Пенсійному фонді також уточнюють, що розмір допомоги у 2026 році становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у грошовому вираженні становить трохи більше ніж 1 000 гривень щомісяця.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області: де є можливість їх отримати.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит молочних продуктів в Одеській області: як він проявляється.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: де саме було оновлено ціни.