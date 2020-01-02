Легенда російського року, знаменитий лідер групи «Акваріум» Борис Грєбєнщиков зазначив, що зараз у РФ існує колосальний рівень ідіотизму культури

Такі висновки легенда російського року зробив, згадавши, як раніше влада в Російській Федерації вдавалася до цензури текстів пісень групи.

Як повідомляє Politeka.net, таку думку він озвучив в інтерв'ю YouTube-каналу «Редакція» (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За словами артиста, рівень ідіотизму культури тих часів був не близький до теперішнього, хоча також бив рекорди. І тепер, на його думку, він сильніше і все зростає.

«Досить багато текстів цензурували. У мене, наприклад, у пісні «Чому не падає небо» рядок «мармур плечей її» визнали порнографічним. Показник рівня ідіотизму на той час культури був не близький до теперішнього, але теж бив рекорди. Тепер, звичайно, сильніше. На сьогоднішній день - рівень ідіотизму безмежний і він все росте», — зазначив Гребенщиков.

Також раніше повідомлялося, що російський співак і лідер групи «Акваріум» Борис Гребенщиков схвально відгукнувся про Україну і розніс пропагандистів Кремля.

Свій коментар про відносини України і Росії він дав після одного зі своїх концертів.

За його словами, кращого прийому ніж в Україні він не зустрічав ніде.

«Україна — ніжне місце… Ніжніше прийому, ніж в Україні, я не зустрічав ніде», — заявив Борис Гребенщиков під час зустрічі, відповідаючи на питання про тур в Україні.

Нагадаємо, що священик атакував легендарного російського співака Гребєнщикова

Як повідомляла Politeka, Гребенщикова рятують від алкоголізму.

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