У поточному році регіональний дорожній фонд Луганської області складе 3 млрд гривень, що є абсолютним рекордом для області. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай оприлюднив подяку уряду за таке рішення, повідомляє РБК-Україна.

Гайдай записав відеозвернення, в якому подякував прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, його раднику Юрію Голику і голові Укравтодору Олександру Кубракову за виділення області ще майже 200 млн гривень на ремонт ділянки траси державного значення в Лисичанську.

«Я хотів би подякувати Олександру Кубракову, Юрію Голику і самому прем'єру Олексію Гончаруку за те, що в цьому році ми отримаємо фантастичну суму на ремонт доріг Луганської області», - додав Гайдай.

За його словами, ще 200 млн гривень на ремонт 14-кілометрової ділянки траси в районі Лисичанська було вирішено виділити з держбюджету після робочої зустрічі Гайдая, Гончарука, Голика і Кубракова.

Спочатку ремонт цієї дороги було покладено на обласний бюджет.

«Завдяки цьому рішенню кількість відремонтованих доріг Луганської області не зменшиться», - сказав Гайдай.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик повідомляв про підготовку до ремонту траси Станиця Луганська - Сєвєродонецьк. Цю трасу за дорученням президента Володимира Зеленського мають відремонтувати протягом року.