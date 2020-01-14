З території Росії на непідконтрольну територію сходу України була переміщена військова техніка

Стало відомо, що на Донбас перемістили 7 танків, що може свідчити про підготовку провокацій або на підготовку до активних дій.

Така заява прозвучала від прес-центру Операції об'єднаних Сил (ООС) для видання Обозреватель.

У заяві ООС сказано, що такий факт може свідчити про те, що збройні формування Російської Федерації та їх найманці лише демонструють небажання дотримуватися Мінських угод.

У прес-центрі ООС помітили, що існують домовленості про відвід будь-якого важкого озброєння. Але тепер збройні формування РФ нехтують домовленостями, адже почали знову переміщати важку техніку на лінії відведення.

Представники ООС допустили, що такі дії можна назвати спробою тиску на українську владу напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську. До всього іншого, вони не виключають можливу підготовку агресора до нового військового акта.

"Сім танків – це досить серйозне посилення супротивника, якщо мова йде про окрему ділянку лінії зіткнення", – відзначили в штабі ООС.

Варто нагадати, що міжнародна спостережна місія ОБСЄ надала звіт, в якому йдеться про те, що ешалон з 7 танками переміщався у напрямку Дебальцевого.

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