19 січня 2020 року православний світ зустріне Хрещення Господнє. У цей день прийнято святити воду, купатися в ополонці, накривати скромний святковий стіл і звичайно, вітати один одного, бажаючи удачі, здоров'я, очищення, тепла.

«Хрещення» (βάπτισμα) означає «занурюю у воду», це одине з найбільших християнських свят, коли Ісус Христос був охрещений в річці Йордан Іоанном Предтечею. Вода в Старому Завіті означає початок всього живого, бо де немає води — там пустеля. Але при цьому вода має величезну руйнівну силу. З допомогою великого потопу Отець Небесний змив усі гріхи з землі.

Сьогодні кожен дорослий і дитина розуміє, що хрещення — обряд очищення, приєднання до Церкви, Господа. Про традиції пірнати в ополонку ходять легенди. Вважається що крижана свята вода здатна змити всі хвороби і гріхи.

Свято Хрещення починається ще 18 січня, коли священики в церквах відкривають служіння. Ближче до півночі, вони йдуть на річки та озера, освячуючи воду. Після ритуалів, вже 19 січня з ночі і цілий день кожен бажаючий може очиститися, отримати частинку Божої Благодаті. Але перед цим обов'язково потрібно відвідати церкву і сповідатися.

Варто відзначити, що 19 січня навіть вода з-під крана і сніг мають цілющі властивості, є святими. Традиція вітати один одного з цим великим святом прийшла до нас з сивої давнини і актуальна донині. Люди читають один одному вірші, душевну прозу, діляться красивими листівками.

Красиві вітальні листівки на Хрещення Господнє

Листівка вважається універсальним способом привітати людину зі святом. Як правило, листівка складається з красивої картинки і невеликого тексту (вірша чи прози). Але буває і так, що в ролі листівки виступає просто красиве зображення, а привітання людина пише супровідним листом.

Відправляючи листівку кому-небудь, варто обов'язково враховувати характер одержувача. Якщо він не любить багато тексту і складних привітань, можна підібрати мінімалістичну листівку.

Найпопулярніші листівки — з коротким привітанням. Вони підійдуть для більшості друзів, колег по роботі, однокласників і однокурсників. Якщо є можливість і хоча б невеликий досвід у роботі з фоторедакторами, можна створити мікс красивих картинок і додати будь-який текст, на свій смак.

Якщо хочеться приємно здивувати людину, можна витратити трохи більше часу і знайти листівку з гарним віршем, адже проза на картинці виглядає більш сухо і не так привабливо. Якщо меседж направляється друзям, можна підібрати прикол.

У привітанні з Хрещенням варто завжди згадувати атрибути цього свята: купання в ополонці, сніг, лід, воду. Побажання краще сфокусувати на фізичному і духовному очищенні, знищенні гріхів, міцному здоров'ї і благополуччі.

Якщо необхідно надіслати привітання великій кількості людей, варто знайти універсальну листівку. Як зрозуміти, що вона універсальна? Якщо підійде жінці, чоловікові, батькам і не буде нудна для дітей, значить ви знайшли саме те, що потрібно.

Красивий і дещо суворий вірш здатний підкреслити силу свята, відзначити, що все зараз сповнене Духом Святим.

Купаються в мороз тільки сильні люди, і таку водну пригоду також не можна залишити без згадки. Якщо ваш знайомий, друг або член родини випробував на собі святу крижану традицію купання в ополонці, обов'язково варто на цьому акцентувати увагу.

Супровідний текст до листівкок

Як правило, листівки відправляються за допомогою месенджерів. Так, крім листівки кожен має можливість написати невеликий супровідний текст. Він необхідний для того, щоб підкреслити важливість людини, яка вітається. У супровідному листі зазвичай пишуть поздоровлення в прозі.

«З Хрещенням Господнім! Вітаю тебе (Ім'я) з цим святим днем і бажаю очистити душу й тіло від хвороб і гріхів. Нехай плоть сповнитися силою і здоров'ям, міцніє дух, янгольський захист буде за спиною».

З урахуванням того, що день святого купання в 2020 обіцяє бути не дуже холодним, кількість бажаючих скупатися може бути рекордним. Тому однозначно прийдеться поздоровляти любителів холодної води і пригод.

«Тільки сильні духом не лякаються холоднечі, приймають водне хрещення. Пишаюся тобою, і бажаю, щоб Благодать Божа вела тебе по життю, допомагала у всьому, зціляла, захищала. Нехай помисли твої будуть завжди чистими, в будинку буде радість і затишок, достаток і удача в руках».

Як зробити круту вітальну листівку самому

Якщо є бажання привітати друзів і близьких незвичайною листівкою, можна зробити її самостійно. Прикольні картинки можна з'єднати між собою, але краще рішення — це фотосесія. Непоганим фоном для фотографій буде церква, водойма, християнські атрибути, наприклад, крижаний хрест або ікона Ісуса Христа. Такі фото варто обробити і підписати словами «Вітаю з Хрещенням Господнім», можливо додати вірш.

Фото з ополонки — найкраще, що можна придумати. Таку листівку оцінить абсолютно кожен. Але варто враховувати, що заради самого привітання лізти у крижану воду не варто. Це потрібно робити тільки з релігійних міркувань і лише будучи підготовленим (загартованим).

Якщо привітати безпосередньо в свято з якихось причин не вийде, можна відправити «З наступаючим». Такі листівки цінуються так само добре.

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