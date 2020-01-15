Тепле повідомлення - саме те, що потрібно після ополонки

Хрещення Христове - одне з головних християнських свят в Україні. Віруючі 19 січня занурюються в освячену воду і змивають з себе всі гріхи, які накопичилися за рік. Це радіснн і світле свято. Тому потрібно забути всі розбіжності. Краще привітати своїх рідних, близьких, колег по роботі і просто знайомих. У 2020 році привітання можна швидко відправити СМС повідомленням або в месенджерах.

Близько двох тисяч років тому сам Ісус хрестився в річці Йордан. Йому в цьому допоміг святий Йоан Хреститель. Подія була настільки значущою, що християни відзначають його досі. Вважається, що 19 січня Господь освячує всі водойми. Тому купання набуває новий сенс. До того ж, для занурення в ополонку потрібен сильний дух і міцна віра. Це своєрідне випробування для віруючих. Але деякі купають навіть дітей. Після занурення в крижану воду людині буде подвійно приємно отримати смс-ку з теплими побажаннями. Пропонуємо цікаві і прикольні тексти на будь-який смак у віршах і прозі.

Короткі СМС

Запорука успіху будь-якого привітання - це щирість, а також індивідуальний підхід. Бажати людині потрібно те, чого вона найбільше потребує. Можливо, це хороша робота, підвищення кваліфікації, фінансове благополуччя, здоров'я, успіхи в особистому житті, приємний відпочинок. Для СМС краще всього підійдуть короткі тексти. Ось кілька варіантів:

Вітаю з Хрещенням! Нехай твоє здоров'я завжди буде таким же міцним, як січневі морози і лід на ставку.

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Ось і Хрещення настало! Бажаю, нехай свята водиця подарує заряд сил, енергії, здоров'я і гарного настрою на цілий рік!

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З Хрещенням Христовим! Нехай сьогодні повністю замерзнуть всі твої печалі, але душа залишилася такою ж теплою і ніжною!

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З Хрещенням хочу привітати всю вашу сім'ю. Бажаю хронічної чистоти думок та успіхів у добрих починаннях. Здоров'я, благополуччя та любові!

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Прийшла пора знову перехреститися і пірнути у воду в ім'я Господа Ісуса Христа. Нехай він подарує за сміливість побільше здоров'я і веселих моментів у 2020 році. З Хрещенням!

***

На свята здавна використовують вірші. Поезія приємно здивує одержувача. Можна самому заримувати привітання або взяти вже готові слова для СМС.

С Крещением Господним

Душевно поздравляю.

Любовь пусть к вам заходит,

И чаще окрыляет.

Пусть вера греет душу,

И мысли очищаются.

Жизнь станет пускай лучше,

Желанья пусть сбываются.

***

Я желаю на Крещенье,

Позабыть вам ссоры все,

Чтобы Бог послал везенье -

Постоянно и везде.

Чтобы радость не кончалась,

Вера - крепла и росла,

Навсегда изгнать усталость,

Больше мира и тепла!

***

Хай вода святая вмиє,

Все погане з тебе змиє.

Хай забере всі хвороби,

Щоб не знать ніколи втоми.

Хай Божа Благодать

Не дасть ніколи страждать.

***

Хай Хрещення у кожну хату

Щастя нам пошле багато

Втілить всі таємні мрії,

Добром і радістю в душі засіє,

Водою покропить з любов'ю

І подарує всій сім’ї здоров'я

Поздоровляю з Водохрещем!

Гарні вірші і проза на Водохреще 2020

Іноді кількох рядків недостатньо, щоб висловити коханій людині всю гаму своїх почуттів. Пропонуємо більш довгі, але гарні варіанти поздоровлень.

Прийшов великий день Хрещення. Господь благословив воду, щоб ми могли змити в крижаній воді свої гріхи й оновитися. Бажаю тобі легкого водохресного купання. Нехай воно загартує твоє здоров'я на весь подальший рік. Нехай скверна обходить стороною, а щастя і удача завжди наступає на п'яти.

***

Ось вже чути святковий дзвін. Це дзвони кличуть до церкви - відзначати Хрещення Ісуса Христа. Нехай весь рік буде таким же урочистим, радісним і гучним, як ці звуки.

***

Бажаю в день Хрещення викупатись у святій воді, позбавитися від всього шкідливого і зберегти душу чистою, дух міцним, віру - сильною. Будьте радісні й улюблені.

***

Вітаю з чудовим святом Хрещення і від чистого серця бажаю в цей знаменний день, щоб проблеми і турботи щезли, змиті святою водою з ополонки. Нехай Господь подарує тобі непохитне спокій, міцне здоров'я, взаєморозуміння в сімейному житті і достаток в домі.

***

На Водохреща водиця заряджається дивовижною силою, яка творить справжні дива. Бажаю тобі, мій дорогий, особисто переконатися в її могутності, нехай крижана купіль відмиє душу від негативних емоцій і подарує тілу непробивне здоров'я.

Крім прози, завжди гарні поздоровлення у віршах. У 2020 році є багато гарних і теплих слів на честь цього святого свята. Досить вибрати вподобану вірш і відправити людині по СМС або в одному з месенджерів.

Пусть освященной воды чистота

Душу, разум и тело отмоет,

А любовь Иисуса Христа

Всех людей от ненастья укроет!

Пусть ангел вас всегда оберегает,

Желаю Вам я на Крещенье:

Пусть Бог хорошее приумножает,

Пусть в доме царит доброта и веселье

А любое несчастье вмиг отступает.

Здоровья крепкого, успеха,

Веселья, искреннего смеха.

***

На Водохреща все навкруг звабливе,

Зимове свято наше особливе,

Води йорданської рукою я торкнусь,

Почую Господа, у вдячності схилюсь.

Опівночі великі чудеса:

Вщухає вітер і панує тиша,

І відкриваються усім нам небеса,

Прислухайся до вічного ти лишень.

Вода хвилюється, цілющою стає,

Добром, любов’ю заблищить краплина,

Всьому навколо сили додає -

Із серця радість, наче пісня лине.

***

Даже снег особенный сегодня

В белоснежной дымке января.

Нынче день Крещения Господня,

И притихла в славе вся земля.

Набери водицы ты студеной

И глоток с почтением испей.

Если будет дух в тебе здоровый,

Ты на жизнь посмотришь веселей!

***

Хай свята водичка

скропить ваші личка

і окропить ззовні,

щоб були здорові!

Хай окропить хату,

щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину,

щоб жила щасливо!

Колись на світанні

Ісус хрестився у Йордані.

Прикольні СМС на Водохреща 2020

Друзів на Водохреща можна не тільки привітати, але й розвеселити. Прикол по СМС - це завжди хороший спосіб підняти настрій в будь-яке свято. Пропонуємо кілька прикладів, як можна з жартом передати побажання близькій людині, коли всі поголовно купаються в ополонці.

З Хрещенням! Бажаю в 2020 році не падати на мороз, але на століття заморозити свою невдачу. Нічого не бійся, але наганяй страху на своїх недоброзичливців. Бажаю не грішити перед Богом, а тільки пустувати по дрібницях, бажаю Божого благословення і почуття невагомості від щастя.

***

Вітаю з Хрещенням. В цей зимовий день бажаю не стукати зубами і не мерзнути на морозі, а щупаком пірнути в ополонку і вискочити назад. Вода нехай увіллє в тебе небувалу силу і богатирське здоров'я, нехай все погане отлипнет, а щастя присмокчеться, як п'явка.

***

У світлий водохресний день хочу побажати відчути себе справжнім іхтіандром в пошуках свого щастя. "З Богом" і в ополонку пірнай, і нехай чиста водиця змиє весь негатив і всяку капость з твого життя.

***

У свято Хрещення бажаю нічого не відморозити, особливо - голову. Нехай Господь відмиє тебе від усіх дурниць і пошле гарячу подругу - зігрітися після ополонки.

***

Вот крещенье на дворе,

Девки мерзнут на горе

А моржи все во пруду -

Изгибаются в дугу.

В воду окунись три раза,

Любая убежит зараза,

У меня сегодня настроенье -

Поздравлю вас с Крещеньем!

***

Пришло Господне Богоявление,

Значит, пора грешки нам смывать,

На то и дано христианам Крещение,

Чтобы в холодную прорубь нырять!

Пусть каждому даст святая водица

Здоровья стального и множество сил!

Пускай к вам сторицей добро возвратится,

Чтоб каждый из вас очень счастливо жил!

***

В ополонку вночі дівки скачуть,

Голі священники маячать!

Хлопці же за ними вслід,

Ось заліз і старий дід!

Адже свята зараз водиця,

Для здоров’я знадобиться!

В нас такі люті морози

Викликають сміх крізь сльози!

***

З Водохрещам вас вітаю,

Змиє гріх нехай вода,

Хай здоров’я лиш міцніє,

Буде легкою хода.

В серці хай не буде смутку,

Зникне хай з душі тягар,

Від кохання лиш кидає

Вас періодично в жар!

Нагадаємо, ворожіння та обряди на Хрещення, чого не можна робити в ніч на 19 січня.

Як повідомляла Politeka, привітання з Хрещенням Господнім 2020: гарні вірші і проза.

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