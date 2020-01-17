В Красноярську 13-річна школярка завагітніла від свого 10-річного друга. Діти заявляють, що вони зустрічалися.

Як з'ясували правоохоронні органи, діти навчаються у різних школах, але активно спілкуються, пише Комсомольская правда.

Дівчинку в школі характеризують як складного підлітка, який погано вчиться і постійно хуліганить. Дівчинка з багатодітної сім'ї, яку характеризують як благополучну. Як стало відомо, мати школярки хворіє на рак, а батько з усіма дітьми не справляється.

Незважаючи на це, батьки дівчинки вирішили залишити дитину. На даний момент вона перебуває під наглядом лікарів.

Зазначимо, що поліція проводить перевірку за фактом події. Тим більше, що у лікарів є сумніви з приводу того, що 10-річний хлопчик є справжнім батьком дитини. Медики відзначають, що теоретично юний хлопчик може стати батьком. Хоча хлопчики і дозрівають до 12 років, винятки бувають. Проте лікарі не виключають, що батьком дитини може бути хтось інший, а хлопчиком вирішили прикрити злочин. За словами медиків, за допомогою спеціальної експертизи можна перевірити репродуктивну здатність школяра. Чи буде поліція проводити цю експертизу на даний момент невідомо.

Психологи відзначають, що подібні випадки найчастіше відбуваються в неблагополучних сім'ях. Дітям не вистачає любові і вони «йдуть» в секс, в якому бачать можливість отримати людське тепло. Також бувають сім'ї, в яких дітей спеціально розбещують. Крім цього, за словами фахівців, є люди, у яких сексуальна девіація закладена спочатку, присутнє певне відхилення від норми.

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