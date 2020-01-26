Трагедія сталася на Донбасі

26 січня на сході України загинуло двоє бійців ООС. Про це пише Politeka.net з посиланням на пресс-службу президента країни:

«…загинули одразу два наших хлопців. Один під час обстрілу, другий – підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити».

У повідомленні від імені гаранта зазначається по те, що цього року вже одинадцять українськиї військових загинули у боях:

«Розділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини. Вічна пам’ять».

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