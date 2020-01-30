Незважаючи на всі випробування, це коштувало того

У справі схуднення головне - це хороша мотивація

Про це пише британське видання Daily Mail.

Видання розповідає історію 32-річної мешканки Канади Келсі Бонас, яка багато років страждала від зайвої ваги.

У результаті їй вдалося скинути близько 70 кілограмів лише після сильного стресу і приниження в літаку. Через великі габарити жінка не змогла пристебнути ремінь безпеки.

Видання зазначає, що Бонас розповніла після того, як вийшла заміж і народила дітей. Жінка неправильно харчувалася і зловживала походами в McDonald’s.

Зайва вага приносила жінці багато неприємностей. Вона неодноразово намагалася схуднути і навіть була включена в список очікування для операції з шунтування шлунка. Але головне в справі схуднення виявилася мотивація.

«Мій доктор прийшов до мене на одному з моїх прийомів і сказав:«Ви не живете повним життям. Ви живете - але чи щасливі ви? Ви можете робити зі своїми дітьми то, що хочете?. На жаль, моя відповідь була немає. Я не могла бігати, я не могла грати. Я не була кращою версією себе ", - зізнається жінка.

Переломний момент настав, коли Бонас знадобився спеціальний ремінь-подовжувач під час перельоту, а її дітям стало соромно.

У результаті жінці все-таки довелося провести операцію з шунтування шлунка та відмовитися від шкідливої їжі на користь більш здорової дієти.

«Шлункове шунтування було найстрашнішим і найважчим рішенням, яке мені доводилося приймати. Тепер я можу насолоджуватися життям. Це дивно", - говорить жінка.

"Это трудно и определенно не волшебная пилюля, которую делают люди, но я не жалею"

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