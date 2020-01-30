У справі схуднення головне - це хороша мотивація
Про це пише британське видання Daily Mail.
Видання розповідає історію 32-річної мешканки Канади Келсі Бонас, яка багато років страждала від зайвої ваги.
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У результаті їй вдалося скинути близько 70 кілограмів лише після сильного стресу і приниження в літаку. Через великі габарити жінка не змогла пристебнути ремінь безпеки.
Видання зазначає, що Бонас розповніла після того, як вийшла заміж і народила дітей. Жінка неправильно харчувалася і зловживала походами в McDonald’s.
Зайва вага приносила жінці багато неприємностей. Вона неодноразово намагалася схуднути і навіть була включена в список очікування для операції з шунтування шлунка. Але головне в справі схуднення виявилася мотивація.
«Мій доктор прийшов до мене на одному з моїх прийомів і сказав:«Ви не живете повним життям. Ви живете - але чи щасливі ви? Ви можете робити зі своїми дітьми то, що хочете?. На жаль, моя відповідь була немає. Я не могла бігати, я не могла грати. Я не була кращою версією себе ", - зізнається жінка.
Переломний момент настав, коли Бонас знадобився спеціальний ремінь-подовжувач під час перельоту, а її дітям стало соромно.
У результаті жінці все-таки довелося провести операцію з шунтування шлунка та відмовитися від шкідливої їжі на користь більш здорової дієти.
«Шлункове шунтування було найстрашнішим і найважчим рішенням, яке мені доводилося приймати. Тепер я можу насолоджуватися життям. Це дивно", - говорить жінка.
"Это трудно и определенно не волшебная пилюля, которую делают люди, но я не жалею"
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