Патріотизм має бути без екстремізму і будуватися на любові до країни



Про це в інтерв'ю Обозревателю розповів французький співак Поль Манондіз.



В 2014 році він одружився на українці і більше року подружжя жило в Парижі. У 2015 вони переїхали в Україну, де Поль планує отримати українське громадянство.

"Я дотримуюся нового стилю патріотизму. Це не любити Бандеру і всі ці штуки. Патріотизм — це любити свою країну, і робити її кращою. Я за патріотизм без екстремізму", — вважає він.

Також він зазначив, що українці, попри труднощі з корупцією, низькими зарплатами, вміють бути щасливими і згуртованими, чого не зустрінеш у Франції.

"Знаєте, на нашу улюблену Францію зараз йде революція. Думаєте, люди щасливі там? Та й у всіх країнах є свої проблеми, так адже? Як по мені, то найбільші проблеми в Україні — це пенсії і дороги. З тієї ж інфраструктурою все не так погано. При цьому люди тут вміють бути щасливими, дружними, прийдуть на допомогу одне одному. У Франції ж суцільно егоїзм", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що Корінний одесит Олексій Ляшенко-Білецький закликав всіх жителів Одеси розмовляти українською мовою.

«В Одесі, коли мене, одесита мінімум в четвертому поколінні, намагаються принизити української, я дуже дохідливо пояснюю, що тамбовський діалект не є ознакою одесита», - повідомив він.

Зробивши невеликий екскурс в історію, чоловік переконаний, що російська мова Одесі нав'язали приїжджі з Росії, а самі жителі дозволили їм знищити культурну і мовну спадщину з-за недостатньої самоповаги.

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