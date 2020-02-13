Вслед за аномально теплой зимой в Украине стоит ждать не менее теплый март

Об этом "УП" сообщила руководитель отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

Нынешняя зима вполне может оказаться самой теплой за все 130 лет наблюдений в Украине, сообщила Донич. Поскольку погодный тренд с высокой вероятностью продолжится, то и от весны стоит ждать новых температурных аномалий.

"Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы", - заявила эксперт.

Так, в Украине наиболее теплые зимы наблюдались в 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 гг.. Все рекорды может побить нынешняя зима 2019-2020 гг. Средняя температура воздуха в марте вслед за теплыми зимами прошлых лет составляла +5,4, +6 и + 1,4 градуса. При том, что климатическая мартовская норма в Украине составляет всего 0,8 градуса тепла.

Так наиболее теплые зимы в столице Украине Киеве за всю историю наблюдений были также поддерживали этот тренд. После очень теплой зимы 1989-1990 гг., в марте в среднем было +6,9 С, что стало абсолютным рекордом.

Напомним, что на сайте погоды Gismeteo обещают жителям Украины дождливый конец февраля и невероятно теплое начало марта. Температура воздуха в первых числах следующего месяца достигнет +11... +15 градусов, ночью также ожидается "плюс". Погода установится солнечная и малооблачная.

Морозы больше 10 градусов, которые напугали украинцев 8-9 февраля, согласно информации Gismeteo, больше не повторятся.

Вместе с тем ряд народных синоптиков прогнозируют другую картину. По информации Владимира Деркача, первые два месяца весны будут холодными, а в первой половине марта вероятны даже дневные морозы. Апрель будет также прохладным, настоящее тепло придет лишь в мае.

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