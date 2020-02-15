Стало відомо, як саме Міносвіти планує змінити ЗНО для абітурієнтів

Про це в ефірі українського телеканалу розповіла міністр освіти Ганна Новосад, передає Politeka.net.

За її словами, у 2020 році завдання на ЗНО змінять в бік компетентнісного підходу.

Тому, як запевняє Новосад, тести будуть стосуватися більш реальних життєвих ситуацій.

"Власний розвиток та самостійна робота – також важливий етап навчання у школі та у підготовці до ЗНО. Я вважаю, що в рамках шкільного навчання підготуватися до тестів абсолютно реально", – наголосила глава Міністерства освіти, розповідаючи про нове випробування для абітурієнтів.

Вона також додала, що тестування має перевіряти навички компетенцій, якими оволодіває дитина протягом шкільного часу і які закладені в основу Нової української школи.

Раніше ми розповідали про те, що деякі українські випускники можуть не здавати ЗНО по завершенню навчання. Це стосується тих абітурієнтів, які поступають з непідконтрольних територій України Донбасу і Криму.

Їм спростили процедуру подачі документів на вступ, тому сертифікатів про проходження ЗНО від них вимагати не будуть.

Сама реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання вже стартувала і триватиме до 24 березня.

"Абітурієнтам треба звернутися в освітній центр "Крим-Україна" або на "Донбас-Україна", заповнити освітню декларацію і здати три вступних іспитах – з української мови, історії України та профільного предмету (або творчий конкурс)", – поінформували раніше абітурієнтів з окупованих територій.

Варто також відзначити, що в 2019 році за спрощеною процедурою в українські вузи поступили 1600 учнів з Донбасу і 265 – з Криму.

Нагадаємо, результати ЗНО можна придбати: сотні абітурієнтів «вкрали» бюджетні місця, кричущі подробиці.

Як повідомляла Politeka, в Україні спростять виїзд з окупованих територій: які документи потрібні.

Також Politeka писала, що оприлюднені правила і приклади тестів ЗНО-2020: до чого готуватися абітурієнтам.