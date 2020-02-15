Стало відомо, як саме Міносвіти планує змінити ЗНО для абітурієнтів

Про це в ефірі українського телеканалу розповіла міністр освіти Ганна Новосад, передає Politeka.net.

За її словами, у 2020 році завдання на ЗНО змінять в бік компетентнісного підходу.

ЗНО

Тому, як запевняє Новосад, тести будуть стосуватися більш реальних життєвих ситуацій.

Популярні новини зараз

Кухар з "Танців з зірками" вразила інтимним фото в ліжку з чоловіком: "Жінка повинна..."

Шепелєв приголомшив одкровенням про життя з Фріске: "Я не приховую, що..."

Доросла дочка Асмус і Харламова вразила зовнішністю: "Копія..."

Зірка "Кварталу 95" в одних трусах похвалилася апетитними фруктами: "Божественно"
Показати ще

"Власний розвиток та самостійна робота – також важливий етап навчання у школі та у підготовці до ЗНО. Я вважаю, що в рамках шкільного навчання підготуватися до тестів абсолютно реально", – наголосила глава Міністерства освіти, розповідаючи про нове випробування для абітурієнтів.

Вона також додала, що тестування має перевіряти навички компетенцій, якими оволодіває дитина протягом шкільного часу і які закладені в основу Нової української школи.

Додаткова сесія ЗНО 2019, дати реєстрації ЗНО, які потрібні документи, школа,

Раніше ми розповідали про те, що деякі українські випускники можуть не здавати ЗНО по завершенню навчання. Це стосується тих абітурієнтів, які поступають з  непідконтрольних територій України Донбасу і Криму.

Їм спростили процедуру подачі документів на вступ, тому сертифікатів про проходження ЗНО від них вимагати не будуть.

Сама реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання вже стартувала і триватиме до 24 березня.

"Абітурієнтам треба звернутися в освітній центр "Крим-Україна" або на "Донбас-Україна", заповнити освітню декларацію і здати три вступних іспитах – з української мови, історії України та профільного предмету (або творчий конкурс)", – поінформували раніше абітурієнтів з окупованих територій.

Варто також відзначити, що в 2019 році за спрощеною процедурою в українські вузи поступили 1600 учнів з Донбасу і 265 – з Криму.

Нагадаємо, результати ЗНО можна придбати: сотні абітурієнтів «вкрали» бюджетні місця, кричущі подробиці.

Як повідомляла Politeka, в Україні спростять виїзд з окупованих територій: які документи потрібні.

Також Politeka писала, що оприлюднені правила і приклади тестів ЗНО-2020: до чого готуватися абітурієнтам.