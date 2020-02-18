Російський актор Борис Клюєв, відомий за серіалом «Вороніни», обрушився з критикою на шоумена Андрія Данилко і співачку Софію Ротару



Свій коментар він дав у інтерв'ю виданню «Московський комсомолець».

Обурення в актора викликала концертна діяльність Софії Ротару та Андрія Данилка.

«А ви думаєте, Софія Ротару, Сердючка… Вони заробляють тут гроші, а потім гроші витрачають на АТО!» — обурився він.

Крім того, він порадив колегам займатися виключно своєю справою і вважає такі дії неприпустимими.

При цьому він відповідав на питання з приводу грузинського артиста Вахтанга Кікабідзе, який при загостреннях конфлікту Грузії і РФ завжди виступає на боці Грузії. За словами Клюєва, Кікабідзе нібито продовжує таємно їздити в Росію на корпоративи і заробляти там гроші.

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