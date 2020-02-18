Російський актор Борис Клюєв, відомий за серіалом «Вороніни», обрушився з критикою на шоумена Андрія Данилко і співачку Софію Ротару
Свій коментар він дав у інтерв'ю виданню «Московський комсомолець».
Обурення в актора викликала концертна діяльність Софії Ротару та Андрія Данилка.
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«А ви думаєте, Софія Ротару, Сердючка… Вони заробляють тут гроші, а потім гроші витрачають на АТО!» — обурився він.
Крім того, він порадив колегам займатися виключно своєю справою і вважає такі дії неприпустимими.
При цьому він відповідав на питання з приводу грузинського артиста Вахтанга Кікабідзе, який при загостреннях конфлікту Грузії і РФ завжди виступає на боці Грузії. За словами Клюєва, Кікабідзе нібито продовжує таємно їздити в Росію на корпоративи і заробляти там гроші.
Раніше ми повідомляли, що скандальний російський актор Іван Охлобистін, відомий своєю любов'ю до бойовиків на Донбасі, вибухнув бурхливої істерикою в соцмережах після створення в Україні помісної Православної церкви.
Незважаючи на те, що Охлобистін і сам мав відношення до церкви (актор, як відомо, був священиком РПЦ, а зараз відсторонений від служіння) слів він не підбирав.
«Яка віра? Який томос? Душити зрадників… Ми відберемо у них все, ми змусимо їх вірити в те, що нам зручно. Їм не звикати. Ми завжди так робили. Шкода, що у них коротка пам'ять», пообіцяв Охлобистін.
Нагадаємо, розкрилися подробиці трагедії з дівчиною онука Михалкова.
Як повідомляла Politeka, очманілий Міхалков зібрався силою "повернути українців", на межі божевілля.
Також Politeka писала, що скандальний Михалков "передбачив" Україні лякає майбутнє.