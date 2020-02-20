Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю

Про це очільниця МОЗ повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни», - написала Скалецька.

Вона зазначила, що евакуація була ретельно підготована, а в місті обов’язкової обсервації створено безпечні умови, з урахуванням всіх стандартів ВООЗ та практики країн, які також здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.

Скалецька закликала українське суспільство переглянути своє ставлення до людей, які були сьогодні евакуйований з Китаю.

«Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку, - зазначила вона. - Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх».

Голова МОЗ висловила сподівання, що її персональна поведінка сприятиме втихомиренню ситуації та примиренню. «Це необхідно нам усім», - підкреслила вона.

Скалецька також подякувала «усім, хто працював над евакуацією та особливо – екіпажу літака, нашім медикам і всій команді супроводу, які добровільно визвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції».

Наприкінці свого допису міністр звернулась до своєї доньки: «І ще хочу звернутися до своєї дочки, якій завтра виповниться 10 рочків. Доню, я тебе дуже люблю і дуже хотіла відсвяткувати цей важливий день з тобою. Але так сталося, що мені треба бути в цей день не вдома. Коли я повернусь, ми ще раз відсвяткуємо його з тобою. Обіцяю!».