Україна опиниться під ударом північно-західного циклону «Юлія», який принесе погіршення погодних умов

Свіжим прогнозом погоди з українцями поділився на своїй сторінці у Фейсбук метеоролог Ігор Кибальчич, пише Politeka.

Він зазначив, що циклон сформується ще вночі 23 лютого у відкритих водах Атлантики на захід від Ірландії.

«Зі швидкістю 90 - 120 км/год, циклон стадії хвилі пройде шлях від Британських островів через північну Німеччину, Польщу і досягне західних областей України вже вночі 24 лютого. Над територією нашої країни циклон почне стрімко поглиблюватися за рахунок посилення затока холоду в його тилу і деформації висотної фронтальної зони, тому тиск в його центрі впаде нижче 990 гПа, а в тиловій частині сформується велика зона зі штормовими вітрами, - розповів синоптик і уточнив, що до кінця доби 24 лютого циклон пройде через всю Україну на схід з поступовим уповільненням швидкості.

У зв'язку з цим, у західних областях вночі та вранці у понеділок очікується посилення вітру до 20-24 м/с, місцями пориви 25-30 м/с, в Карпатах до 40 м/с. А вдень зона штормових вітрів пошириться на центральні та південні регіони країни. У Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях повсюдно пориви 25-30 м/с, місцями можливе посилення до 32 м/с. В Приазов'ї у другій половині дня 24 лютого посилення вітру до 25-27 м/с. В інших областях України його швидкість складе 17-22 м/с.

Метеоролог зазначив, що з погоди є висока ймовірність формування лінії шквалів.

зокрема, у районі Полісся прогнозується мокрий сніг. У північних, центральних і східних областях він обіцяє опади у вигляді снігу і дощу, а також місцями налипання мокрого снігу.

Синоптик попередив українців, бути обережними при плануванні справ і поїздок в даний період.

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