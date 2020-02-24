Якщо за вікном погана погода, саме час зануритися у примарний фантастичний світ літератури. Ми розповімо вам про топ-5 світових книгошедеврів, виданих у 2019 році

Добірку книг опублікували на Youtube-каналі ТОПЕР, передає Politeka.net . (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз). Автори каналу відзначають, що ці книги варті уваги.

«9 будинок» Лі Бардуго. Хто така Бардуго не знає тільки немовля. Американська письменниця знову радує своїх читачів. У 2019 році вона написала літературний шедевр «9 будинок», який оповідає про таїнства «Ліги плюща». Історія дівчини-підлітка, тільки на перший погляд здається простою. Вчитуючись у кожну сходинку книги, ви втратите відчуття часу, вам не захочеться відриватися від романа до самого завершення. Книжки цієї письменниці видаються у 50 країнах світу.

«Тінь за спиною» Тана Френч. Нова книга - це продовження історії про доблесних детективів з поліції. На цей раз вони розслідують смерть жінки, яка загинула через любовну сварку. Детективам належить дізнатися, чи так це насправді. Ця книга – низка містичних та неймовірних фактів і таємниць. Тана Френч – автор, якого вважають справжнім професіоналом-криміналістом.

«Ніж» Ю Несбе. Якщо ви любите книги, які здатні змусити ваше волосся ворушитися, то ця книга вам сподобається. Жорстокість і реалістичність вбивств, описаних норвезьким письменником, приводить в жах. «Ніж» - це чергова історія про поліцейського. Детектив буде лоскотати ваші нерви з першої сторінки до останньої.

«Зникнення Стефані Мейлер» Жоель Диккер. Це роман відомого швейцарського письменника. Це книга, яку неможливо відкласти в сторону. Як тільки ви відкриєте першу сторінку, як опинитеся в полоні бестселера. Вам належить дізнатися, хто вбив журналістку, і чи пов'язана її смерть з подіями 20-річної давності. Фінал книги виявиться трохи шокуючим.

«Чоловік, який бачив все», Дебора Леві. Це гарний роман, який оповідає про минуле і майбутнє. Він існує поза часом. Захоплюючий літературний твір увійшов до списку кращих літературних робіт 2019 року. Це книга про самозакоханого історика.

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