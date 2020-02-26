Виходити на Великий піст прийнято без образ і «каміння» за душею, тому й існує Прощена неділя. В цей день кожен християнин намагається налагодити відносини з друзями, близькими і просто знайомими, пробачити всі образи і попросити прощення за свої гріхи.

Прощена неділя не має чіткої дати і щороку зустрічається по-різному. Це останній день Масляної, який в 2020 році випав на 1 березня. У переддень Великого посту прийнято не тільки просити вибачення, але і духовно очищатися, ходити до церкви, сповідатися, готувати тіло і душу до серйозного випробування. Такий підхід до життя дозволяє кожному з нас стати трохи краще, ніж учора.

У цей день підкреслюється важливість покаянь і щирості. Сильні приносять свої вибачення слабким, багаті вибачаються перед бідними, молоді перед літніми і т.д. Нерідко прощаються навіть борги, особливо якщо людина перебуває в дуже скрутному матеріальному становищі. Деякі доброзичливці і організації активно займаються благодійністю.

Коротка історія зародження Прощеної неділі

Традиція прощати і просити пробачення перед Великим постом зародилася в Єгипті (за деякими даними в Палестині). Згідно з переказами, ченці перед Великим постом розходилися по пустелі і усамітнювалися в найвіддаленіших її куточках, де молилися всі 40 днів практично без їжі і з обмеженою кількістю води, наслідуючи приклад Ісуса Христа. Враховуючи великий ризик такої подорожі, ченці прощалися так, ніби йдуть в останню дорогу, відповідно образ і гріхів бути не повинно.

Так і з'явилася традиція просити вибачення один у одного, ніби це остання зустріч. Незважаючи на те, що домашні умови і не настільки сувора дієта не несуть небезпеки, у свідомості людей звичай зберіг свою первозданну природу. В честь цього великого дня в церквах проводяться спеціальні молебні та обряди.

Традиції Прощеної неділі

У Прощену неділю прийнято ходити в церкву, де читається Євангеліє (Нагірна Проповідь), розділ, який розкриває суть прощення образ. Після вечірнього богослужіння проводиться чин прощення, коли настоятель, служителі церкви і парафіяни просять один у одного прощення.

В Євангелії передаються слова Спасителя Ісуса про те, що якщо ми будемо прощати всім їхні провини, то й Отець Всевишній простить. При цьому, якщо відмовити тому, хто просить, то й Бог буде неприхильний дати позитивну відповідь (Мф. 6:14-15).

Багато мирян задаються питаннями: як просити вибачення, і як (що) відповідати, особливо якщо прощати людину немає бажання. Згідно з традиціями, просити прощення головне щиро, якщо є каяття чи бодай відчуття провини. Прощати також потрібно від чистого серця, при цьому, відмовляти у цей день не прийнято. Як правило, діалог звучить так: «Прости мене, будь ласка», відповідь — «Бог тебе простить, і я прощаю!». Ще можна привітати один одного з Прощеною неділею, надіславши листівку, красивий вірш або душевну прозу.

«Сьогодні закінчується Масляна, Прощена неділя, день, коли люди очищають душу від тягаря образи і провини. Бажаю, щоб ти був чистий від цього гидкого баласту, і зміг з чистими помислами ступити на стежку Великого посту. Я прошу у тебе пробачення за все!»

Також в цей день люди говорять всім оточуючим компліменти, приємні речі. Варто відзначити, що ще не пізно привітати друзів і близьких з масницею, поїсти млинців з медом.

Найяскравішою традицією Прощеної неділі по праву вважається спалення Масляної. Це кульмінація свята і найгучніший відгомін стародавнього язичницького звичаю: знищувати смерть і зиму, таким чином розчищаючи шлях для весни, життєвого тепла і зеленої родючості.

Прикмети і звичаї Прощеної неділі

Перед тим, як приступити до вибачень, люди відвідують церкву для сповідання, покаяння в гріхах і причащання. Також ходять на могили своїх рідних і близьких, приносячи з собою дари, просять у них прощення. Після вже починається ритуал вибачень.

Попросивши прощення, люди тричі цілуються, через що Прощену неділю ще називають «цілувальником». Першими завжди просять прощення молодші, діє правило старшинства. В кінці нелегкого, але приємного дня, люди збираються всією родиною за столом, повторюючи вибачення. До речі, трапезують люди в цей день сім разів, відповідно числу тижнів Великого посту, залишки їжі прибираються тільки на наступний день.

У давні часи на Русі ходив звичай, коли государ приносив свої вибачення підданим, їздив по монастирях, зустрічався з військами. За багато століть розвитку нашої культури люди помічали і запам'ятовували збіги, звідки народжувалися прикмети.

Вважається дуже поганою прикметою не прийняти вибачення, якщо відповісти «ні», це негативно вплине на весь майбутній рік. Також принести недобре може лихослів'я і погані вчинки, які ображають інших (погані слова приносять погані новини). В цей день треба щиро прощати, думати тільки про хороше. Також варто виділити кілька інших прикмет:

спечені в Прощену неділю млинці потрібно з'їсти всі до єдиного (вважається, що це принесе щастя родині, згуртує її);

якщо на передодні Великого посту буде хороша, ясна і тепла погода, то і весна буде такою ж, можна очікувати хороший урожай;

високо закручені кути місяця сигналять про наступаючі морози;

сніг обіцяє холод перед Великоднем;

якщо подивитися опівдні у вікно, можна побачити кумоху;

поганим знаком також буде, якщо двері злетять з петель (велика біда для всієї родини);

якщо не пробачити один одного, поститись буде безглуздо.

Також якщо щиро привітати кого-небудь зі святом, побажання, швидше за все, здійсниться. Тому варто говорити тільки теплі і позитивні речі.

Чого не можна робити в день Прощеної неділі

У давнину миряни були переконані, Прощена неділя — це день Страшного суду. Тому люди намагалися рідше з'являтися на вулиці, аналізували свої гріхи і намагалися покаятися. Існують і інші заборони на цей великий день:

не можна пити алкоголь, їсти м'ясні продукти;

краще не відмовляти в прощенні;

не варто виконувати важку роботу (краще відкласти на потім прибирання, прання та інші справи), при цьому готувати можна;

варто уникнути об'їдання (краще зменшити порції);

заборонено скаржитися, лаятися, скандалити, сваритися і обмінюватися будь-якими негативними емоціями;

не варто спати посеред дня у Прощену неділю, бо можна стати жертвою нападу лихоманки-кумохи (чортополох під матрацом допоможе захиститися від цього і інших бісів), при цьому, люди не лягають в ліжко аж до 12 годин ночі, поки не почнеться інша доба).

Також не варто відмовляти в цей день в допомозі бідним. Варто подбати про те, щоб прожити цей день максимально гідно, допомагати іншим, говорити теплі слова. Позбавляючись від образ і тяжкості провини, ми очищаємо свідомість і душу перед Великим важким постом, за допомогою якого зможемо досягти просвітлення, наблизитися до Бога.

Так, ми дізналися дещо про Прощену неділю, про традиції та історії, про те, чи можна працювати і як правильно просити прощення, якого числа відбудеться це велике свято. Також можете ознайомитися з тим, як привітати з початком Великого посту, гарні побажання рідним.

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