Координатор Національної програми «Велике будівництво» Юрій Голик розповів, які об'єкти інфраструктури вже ремонтуються в рамках цього проекту в місті Маріуполь

Також Голик опублікував відео, де показано, як ведеться ремонт в маріупольському дитячому садку «Юний моряк» і місцевій школі №26.

«Дитячий садок з рідкісною назвою «Юний моряк» в Маріуполі. Капітальний ремонт. Приємно дивитися, як місто змінюється крок за кроком», - написав він.

Детский садик с редким названием "Юный моряк" в Мариуполе. Капитальный ремонт. Приятно смотреть, как город меняется шаг за шагом. #Большая_Стройка #Не_Ной_А_Строй Gepostet von Юрий Голик am Mittwoch, 26. Februar 2020

Говорячи про ремонт маріупольської школи, Голик зазначив, що масово школи в Україні будувалися в кінці 80-х і на початку 90-х років минулого століття, тобто 30 років тому.

«З тих пір їх масового оновлення не було. Просто задумайтеся, що діти вчаться в сірих і сумних будівлях, побудованих три десятки років тому. Тому, кожен раз радію, коли бачу як ще одна школа капітально ремонтується або реконструюється, перетворюючись в комфортний і сучасний освітній простір», - підкреслив він.

Если правильно помню, то массово школы строились в нашей стране в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века. Т.е. 30 лет назад. С тех пор их массового обновления не было. Просто задумайтесь, что дети учатся в серых и унылых зданиях, построенных три десятка лет назад. Поэтому, каждый раз радуюсь, когда вижу как еще одна школа капитально ремонтируется или реконструируется, превращаясь в комфортное и современное образовательное пространство. Мариуполь. Школа №26. #Большая_Стройка #Не_Ной_А_Строй Gepostet von Юрий Голик am Mittwoch, 26. Februar 2020

Національна програма «Велике Будівництво», ініційована Президентом Володимиром Зеленським, передбачає будівництво в 2020 році 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів по всій країні.

Як раніше повідомив Юрій Голик, до офіційного старту проекту «Велика Будівництво», ініційованого президентом Володимиром Зеленським, залишилися лічені дні (стартує 1 березня 2020 року), однак на багатьох об'єктах, там, де дозволяють погодні умови, роботи вже йдуть.