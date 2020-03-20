В Україну їх не повернуть

Кількість українців, померлих від коронавіруса, набагато більша, ніж нам відомо

Про це на особистій сторінці у Фейсбук повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, передає Politeka. Він повідомив про смерть від коронавіруса двох українок в Італії. Але пізніше в коментарях з'ясувалося, що вже як мінімум шестеро громадян України померли через ускладнення, перенесені в результаті захворювання.

З дозволу родичів інший користувач мережі опублікував список українців, померлих в Італії:

Ольга 59 років, померла в Бергамо 9 березня;

Надія 71 рік, померла 13 березня в провінції Тревізо;

Марія 67 років, поховали на території Італії;

Раїса 65 років, місто Кьярі.

Крім цього, є інформація про померлого українця 1980 року народження, чиє ім'я поки невідомо.

Сам Городецький повідомив про смерть Галини зі Львівської області, яка померла 19 березня.

Зазначимо, що офіційного підтвердження цих смертей в українських відомствах поки не давали. Але українці вважають, що померлих в Італії українців набагато більше. Просто про них нічого невідомо.

«Це вже шоста відома нам жертва серед українських громадян, померлих від коронавіруса», - зазначив один з представників Християнського товариства.

Зазначимо, що найбільший спалах коронавіруса сьогодні фіксується саме в Італії. На даний момент там зафіксовано більше 41 тисячі випадків коронавіруса. Смертей в Італії вже більше 3,4 тисяч. Країна обігнала за цим показником Китай, в якому спалах хвороби на даний момент зупинили.

Тим часом, коронавірус стрімко поширюється по світу. Станом на 20 березня у світі зафіксовано 246 тисяч підтверджених випадків захворювання. Більше 10 тисяч людей померли від ускладнень. В Україні на даний момент підтверджено 26 випадків, але експерти очікують прибуття з Китаю тест-систем. Очікується, що при масовому тестуванні підтверджених випадків буде набагато більше.

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