Погода в Україні 22 березня кардинально зміниться, замість тепла територію країни накриють похолодання й дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"В Україні завтра арктичне повітря стане відчутним, в більшості областей протягом дня температура повітря становитиме +2+6 градусів, лише на Півдні та південному сході трохи тепліше, +5+10 градусів. Атмосферні фронти будуть видавлюватися холодним антициклоном, однак вони ще встигнуть організувати дощ і для тих, кому не вистачало зимової картинки, ще й сніг. Але завтра - сорок святих, говорять, що під цю дату часто насипає сорок лопат снігу, як раз!" - йдеться в повідомленні.

Діденко стверджує, що вітер буде досить сильним, аж до штормових поривів. Аналогічною ситуація буде і в Києві.

"У Києві неділю - холодне і вітряне. Максимальна температура повітря опуститься до +3, +4 градусів. Вночі та вранці ймовірний мокрий сніг, не сорок лопат, але трохи покаже прикмету. Вдень антициклон відсуне опади подалі від Києва", - підкреслила вона.

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