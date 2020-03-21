Выздоровевшая від коронавіруса жінка розповіла, що потрібно робити, щоб перемогти хворобу

У мережі з'явилася історія 48-річної американки Емі Дрісколл зі штату Огайо, яка особисто зіткнулася з коронавирусной інфекцією і перемогла її. Жінка розповіла подробиці в інтерв'ю Fox News.

За словами Емі, захворювання коронавірусом проявилося вперше з болю в грудях. Також у неї піднялася температура, почався сильний кашель.

«На самому початку хвороби я взагалі про неї не думала, займалася звичайними справами, а через десять годин мені стало дійсно погано. Було важко дихати, важко зробити глибокий вдих», – поділилася Емі Дрісколл.

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Також вона розповіла, що підозра про захворювання прийшло до неї під час роботи. На наступний день після перших симптомів її самопочуття погіршилося. Посилився серцебиття, і сильно боліла груди.

«Груди боліла жахливо. Відчуття було таке, ніби її стискають в лещатах. Ніколи не відчувала нічого подібного. Я ледве піднімалася і спускалася сходами. Говорила собі: "Іди займайся, чим хочеш". Встаю і розумію – ні, цього я робити не буду», – згадує американка.

Зазначимо, що все це вона поборола самостійно, перебуваючи на самолікуванні будинку, в ізоляції. Через кілька днів пройшов кашель, а також знизилася температура.

Залишилася тільки сильний головний біль і слабкість.

Нагадаємо, що в італійському місті перестали фіксувати зараження коронавірусом. Такого результату вдалося домогтися вченим Падуйского університету з допомогою своєчасного виявлення COVID-19.

Після першої смерті 22 лютого, вони запропонували протестувати всі 3,4 тисячі жителів на коронавірус, в тому числі і безсимптомних.

З початку досліджень 6 березня було зафіксовано 88 випадків зараження, у половини з яких симптоми проявлялися.

"Якщо б ці люди не були виявлені, вони, ймовірно, свідомо заражали інших жителів", - повідомляють вчені.

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Повідомляється, що співробітник офісу віце-президента Сполучених Штатів Майка Пенси здав тест на коронавірус. Як заявила прес-секретар Майка Пенси, співробітник офісу через час отримав позитивний результат тесту на смертельний коронавірус COVID-19. "Ні президент Трамп, ні віце-президент Пенс не мали тісних контактів з цією людиною", - заспокоїла Кеті Міллер.

Відомо, що результати тесту на коронавірус офіс віце-президента США отримав вчора ввечері, 20 березня.

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