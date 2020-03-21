Выздоровевшая от коронавируса женщина рассказала, что нужно делать, чтобы победить болезнь

В сети появилась история 48-летней американки Эми Дрисколл из штата Огайо, которая лично столкнулась с коронавирусной инфекцией и победила ее. Женщина рассказала подробности в интервью Fox News.

По словам Эми, заболевание коронавирусом проявилось впервые с боли в груди. Также у нее поднялась температура и начался сильный кашель.

«В самом начале болезни я вообще о ней не думала, занималась обычными делами, а через десять часов мне стало действительно плохо. Было трудно дышать, трудно сделать глубокий вдох», – поделилась Эми Дрисколл.

Также она рассказала, что подозрение о заболевании пришло к ней во время работы. На следующий день после первых симптомов ее самочувствие ухудшилось. Усилилось сердцебиение, и сильно болела грудь.

«Грудь болела ужасно. Ощущение было такое, будто ее сжимают в тисках. Никогда не чувствовала ничего подобного. Я с трудом поднималась и спускалась по лестнице. Говорила себе: "Иди и занимайся, чем хочешь". Встаю и понимаю – нет, этого я делать не буду», – вспоминает американка.

Отметим, что все это она поборола самостоятельно, находясь на самолечении дома, в изоляции. Через несколько дней прошел кашель, а также снизилась температура.

Осталась только сильная головная боль и слабость.

Напомним, что в итальянском городе перестали фиксировать заражения коронавирусом. Такого результата удалось добиться ученым Падуйского университета с помощью своевременного обнаружения COVID-19.

После первой смерти 22 февраля, они предложили протестировать все 3,4 тысячи жителей на коронавирус, в том числе и бессимптомных.

С начала исследований 6 марта было зафиксировано 88 случаев заражения, у половины из которых симптомы не проявлялись.

"Если бы эти люди не были обнаружены, они, вероятно, бессознательно заражали бы других жителей", - сообщают ученые.

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Сообщается, что сотрудник офиса вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса сдал тест на коронавирус. Как заявила пресс-секретарь Майка Пенса, сотрудник офиса через время получил положительный результат теста на смертельный коронавирус COVID-19. "Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком", - успокоила Кэти Миллер.

Известно, что результаты теста на коронавирус офис вице-президента США получил вчера вечером, 20 марта.

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