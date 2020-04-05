Українцям озвучили головну задачу, яка стоїть перед МОЗ в рамках боротьби з поширенням небезпечного вірусу країною

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко провів брифінг щодо ситуації з епідемією «уханьського» вірусу в країні. Зокрема, він повідомив, що за останню добу в Україні зафіксовано 156 нових випадків зараження, серед них 12 були діагностовані у дітей. Всього в країні 1251 випадок зараження.

Судячи за даними статистики в нашій країні поширення епідемії відбувається повільніше, ніж в Італії, Іспанії і США.

З початку епідемії від небезпечного вірусу в Україні померли 32 людини. Ще 25 одужали. 84% померлих людей мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та інші хронічні хвороби.

Ляшко підкреслив, що зараз головне завдання МОЗ полягає в тому, що розтягнути пік захворювання. Це дозволило б зняти навантаження на лікарні і уникнути масовості захворювання.

Також стало відомо, що тепер усіх померлих від пневмонії в Україні будуть перевіряти на коронавірус тестом ПЛР.

У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко розповів, що за минулу добу вірусом в столиці заразилася 31 людина. Також зафіксований один летальний випадок. Всього в Києві зафіксовані 245 випадків захворювання.

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