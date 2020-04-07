Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе розкритикував РФ за агресивні дії відносно інших країн

Слова легендарного актора призводить "Главред".

Кікабідзе впевнений, що тільки артист без гідності може виступати в Росії.

"Як ти можеш піти і співати тим, хто тебе б'є? Якщо у тебе є почуття власної гідності, ти не підеш, а якщо ні, то їдь і чисть там брудне взуття", - заявив він.



За його словами, знадобиться час, щоб "фашизм в РФ остаточно рухнув".

"Якщо б я міг, я б там усе зруйнував, але що я можу зробити один? Потрібно багато часу, щоб зламати радянський менталітет, але їм доведеться з цим змиритися, а фашизм остаточно завалиться", - зазначив артист.

Також він вказав на "хворобу" президента РФ, від якої потерпають інші країни.

"Путін погрожує Грузії, тому що хоче головувати в більш великій країні, ви чули про синдром Наполеона?" — сказав артист.

Зазначимо, що грузинський актор неодноразово виступав з критикою в бік Володимира Путіна.

Раніше, він назвав президента Росії Володимира Путіна «політиком чорної сили».

Крім того, він зазначив, що не всі росіяни згодні з тим, що робить Путін в Україні, але у них просто не питають, а продовжують агресію проти України.

"Він - загарбник! Його заклинило на одному: він думає, що вічно буде командувати своєю країною. А люди не вічні, і все в житті закінчується. І навіть його правнукам буде соромно називати його прізвище», - заявив актор.





Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер: з'явилося термінове заяву про кончину великого друга України.

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