Виробник «Протефлазіду» називає цей препарат потенційним ліками від Covid-19, хоча він є яскравим прикладом «фуфломіцина», який в розпал пандемії намагаються впарити державі. Хоча ніяких клінічних випробувань його ефективності проведено не було.

Про це пише видання «Апостроф».

«Медики, експерти і просто розсудливі люди називають це «спиртовою настоянкою на двох травах», чим «Протефлазід» за фактом і є. Виробляє це «чудо-ліки від усього» компанія «НПК Екофарм». І коштують вони в українських аптеках від 300 до 600 гривень в залежності про обсягу. Як спирт і два дуже поширених рослини - щучка і вейник - можуть врятувати життя хворому, що підхопив коронавірусну інфекцію? Ніяк. Хіба що в якості профілактики цей спиртовий розчин можна використовувати для ретельної дезінфекції рук - там спирту 96%», - відзначають журналісти.

У матеріалі наголошується, що ряд медіа писали про «Протефлазід» як про сенсаційне відкриття українських вчених. При тому, що препарат не включений у міжнародні протоколи, не має доведеної ефективності, не вивчений в реальних наукових дослідженнях. Проте, заступник директора «НПК Екофарм» Гриневич публічно заявив, що «цей противірусний препарат може блокувати важливий фермент коронавіруса, що гальмує розвиток хвороби в цілому». При цьому сам визнав, що «дослідження тривають», тому ні наукових статей, ні офіційно підтверджених результатів поки немає».

«Зрозуміло, що ніяких клінічних випробувань з цього приводу також не було. А що ж було? Було комп'ютерне моделювання в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Академії медичних наук України. В результаті цього моделювання з'явився звіт, де було сказано: «висновки, отримані з використанням комп'ютерного моделювання та дослідження на культурах клітин, вказують на можливу ефективність препарату «Протефлазід» для лікування коронавірусної інфекції COVID-2019», - пише автор статті.

Виробникові вдалося домогтися підтримки президента Академії медичних наук Віталія Цимбалюка, який навіть написав листа на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням впровадити для профілактики і лікування від COVID-19 медиків і пацієнтів спиртову настойку «Протефлазід».

«Зі своїм «Протефлазідом» Гриневич носиться вже дуже давно - більше двадцяти років. У різний час цим препаратом обіцяли допомогти не тільки в лікуванні коронавіруса, але і герпесу, гепатиту, грибка, ГРВІ та навіть ВІЛ. І хоча ще в 2013 фітопрепарат «Протефлазід» українські фахівці прямо назвали «псевдоліками», виробник продовжує спроби знайти застосування своїй спиртовій настоянці», - резюмують журналісти.

Вчені та медики різко розкритикували препарат. Лікар-інфекціоніст Ігор Марков заявив, що «Протефлазідом» «навіть герпес лікувати не дуже ефективно, а на коронавірус він буде діяти приблизно, як аскорбінова кислота». Відомий біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсілевський писав, що препарат є просто спиртовою настоянкою з двох трав: вейника наземного і щучки дернистої.