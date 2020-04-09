Є два варіанти

Стало відомо, коли у Києві може відновити роботу метро

Про це повідомило джерело, близьке до уряду, передає «Апостроф».

Наголошується, що метро можуть запустити 8-9 травня, коли ще не буде великого потоку пасажирів.

Наголошується, що детальніше питання припинення карантину, або його суттєвого пом'якшення - наприклад, відновлення роботи громадського транспорту, зокрема, метрополітену - це питання буде розглядатися після травневих свят.

"Якщо спалаху епідемії не буде, то буде розглядатися два варіанти - значне пом'якшення карантину або його повне припинення. Основне питання - це відновлення роботи громадського транспорту, щоб до середини травня ввійти в робочий режим", - підсумувало джерело.

Зазначимо, всього в Києві - 294 заражених (4 випадки закінчилися летально). За останню добу вірус виявили у 15 осіб. Серед нових інфікованих троє медиків. Вісім заражених були госпіталізовані.

Найбільше випадків зараження уханьским вірусом в Печерському, Дарницькому та Шевченківському районах.

Нагадаємо, у Києві відключили від централізованого опалення 99% житлових будинків. Опалювальний сезон-2020 завершили раніше на кілька днів через аномальну теплої температури в березні.

Також у четвер, 9 квітня киянам почнуть відключати гаряче водопостачання. Все за того, що в той день комунальники будуть проводити гідравлічні випробування.

Нагадаємо, кияни не витримали карантину і відкрили пляжний сезон.

Як повідомляла Politeka, умілий киянин показав, як спритно обійти заборони карантину.

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