Актриса Валентина Тализіна підтримала агресію РФ в Україні
За її словами, позиція Росії щодо Криму правильна, бо "вони розперезалися там (в Україні - ред) ".
"Я пам'ятаю війну — це страшно. Тому у мене не було сумнівів, що потрібно підписати звернення. Вся бідна Україна зараз в розбраті. Я вважаю, що позиція Росії з Криму правильна", - переконана актриса.
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Крім того, вона впевнена, що Хрущов був неправий, коли віддавав Крим Україні.
"А якщо зовсім чесно, то Крим — це була наша територія. Хрущов зробив такий жест невідомо чому", - додала актриса.
Зазначимо, що Тализіну внесли в «чорний список» після того, як вона підписала звернення діячів російської культури в підтримку політики Путіна щодо України. Акторка підтримала анексію «російської» Криму і вважає, що в Україні стався переворот, за яким стоять фашисти.
«Мені шкода, що нова влада в Києві йде через штики за допомогою елементів, що надають фашистські дії. Це страшно. До чого вона далі прийде, невідомо", - говорила актриса.
Раніше російський комік Гарік Харламов заявив, що Росія просто повертає "ісконно руський Крим".
"Виправлена жахлива помилка СРСР і особисто Микити Хрущова. Крим споконвічно Російська земля. Тепер він повертається назад. Ось історія", - писав Гарік Харламов
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