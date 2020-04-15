Актриса Валентина Тализіна підтримала агресію РФ в Україні

За її словами, позиція Росії щодо Криму правильна, бо "вони розперезалися там (в Україні - ред) ".

"Я пам'ятаю війну — це страшно. Тому у мене не було сумнівів, що потрібно підписати звернення. Вся бідна Україна зараз в розбраті. Я вважаю, що позиція Росії з Криму правильна", - переконана актриса.

Крім того, вона впевнена, що Хрущов був неправий, коли віддавав Крим Україні.

"А якщо зовсім чесно, то Крим — це була наша територія. Хрущов зробив такий жест невідомо чому", - додала актриса.

Зазначимо, що Тализіну внесли в «чорний список» після того, як вона підписала звернення діячів російської культури в підтримку політики Путіна щодо України. Акторка підтримала анексію «російської» Криму і вважає, що в Україні стався переворот, за яким стоять фашисти.

«Мені шкода, що нова влада в Києві йде через штики за допомогою елементів, що надають фашистські дії. Це страшно. До чого вона далі прийде, невідомо", - говорила актриса.

Раніше російський комік Гарік Харламов заявив, що Росія просто повертає "ісконно руський Крим".

"Виправлена жахлива помилка СРСР і особисто Микити Хрущова. Крим споконвічно Російська земля. Тепер він повертається назад. Ось історія", - писав Гарік Харламов