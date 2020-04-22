Керівник обласної лікарні в Дніпрі оголосила голодування з-за низьких зарплат

Як повідомляє Politeka.net, медик Інеса Шевченко повідомила про своє рішення в соціальній мережі Facebook.

Голова дніпровської реабілітаційної лікарні поскаржилася, що в багатьох медичних установах по всій Україні просто немає фінансування. Лікарі не отримують зарплати, навіть ті, хто бореться з епідемією китайського вірусу.

За словами Інеси Шевченка, з нею зв'язуються лікарі з усіх куточків країни і розповідають про проблему. Вона завоювала популярність кількома інтерв'ю і тепер відчуває відповідальність перед українцями.

"Колеги нажахані. По всій країні у багатьох лікарнях немає грошей. Йдуть затримки по зарплаті. В тих лікарнях, де виплатили аванс, розуміють, що зарплати вже не буде. Це стосується і тих колег, які борються з коронавірусом", - заявила Інеса Шевченко.

Вона вважає, що таке ставлення з боку влади просто ображає медиків. Вона пообіцяла розпочати голодування, якщо після свята Пасхи (19 квітня) лікарям не виплатять обіцяні гроші. Більш того, вона має намір запустити масштабну акцію протесту.

"В моїх руках немає влади, ніякої, АЛЕ, я дійшла до межі злості і терпіння. Я не збираюся бути терпилою і рабом і не дозволю нікому принижувати професію лікаря і медсестри", - зазначила Шевченка. - "Тому я офіційно заявляю, що якщо після світлого свята Великодня центральна влада не придумає механізм виплати зарплати медикам країни в повному обсязі на постійній основі Я ОГОЛОШУ ГОЛОДУВАННЯ. Я оголошу флешмоб під назвою "Я ГОЛОДУЮ, Я ПЕРЕБУВАЮ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ".

Медик зазначила, що всі учасники акції продовжать виконувати свої обов'язки перед пацієнтами. За її словами, українських лікарів готові підтримати закордонні колеги.

21 квітня Інеса Шевченко написала, що таки оголосила голодування. У новому пості вона розкритикувала реформу охорони здоров'я попросила підтримки:

"Друзі, я оголосила голодування на підтримку своїх колег і пацієнтів нашої країни. Пацієнти нас лають, ненавидять, ображають. Не від хорошого життя.... Люди повинні зрозуміти, що той абсурд, який зараз відбувається, не має нічого спільного з реформою охорони здоров'я, що це великий черговий обман від держави. Колеги, мій крок - це крок відчаю. Прошу вас мене зрозуміти і підтримати. Я з вами і я за вас".

Нагадаємо, у мережі розповіли про критичну ситуацію з епідемією в Одесі: "Втратимо всіх лікарів".

Як повідомляла Politeka, лікарі б'ють на сполох, насувається нова біда, про яку попереджав Комаровський.

Також Politeka писала, що головний санлікар Ляшко скипів через непокори українців: «Я б заборонив і закрив всі!».