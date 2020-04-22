Українські школярі продовжать навчатися дистанційно

В. о. міністра освіти Любомира Мандзій провела онлайн-брифінг, на якому розкрила деталі навчання школярів, пише Рoliteka.net.

Як і говорилося раніше, діти будуть вчитися до 1 липня. При цьому дистанційне навчання триватиме до кінця травня.

Оцінка за семестр буде виставлятися за результатами оцінювання до 12 березня, а також за період дистанційного навчання після введення карантину.

Дата, яка стосується Зовнішнього незалежного оцінювання, поки невідома, хоча Мандзій запевнила, що тестування буде точно у 2020 році.

Зараз все залежить від епідеміологічної ситуації в країні.

На даний момент вже відомо, що карантин продовжено до 11 травня, але ця дата формальна. Вона залишиться тільки в разі, якщо ситуація не погіршиться.

Тому час вступної кампанії та проведення ЗНО, ймовірно, буде корелюватися в залежності від загальної обстановки.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що ЗНО в цьому році відбудеться, незважаючи ні на що, проте терміни його проведення залежать від того, коли скасують карантин.

Наголошується, що в Міністерстві освіти підготували два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Так, якщо обмеження скасують на початку червня, то ЗНО можна буде провести вже в червні, основну сесію - з 25 червня.

Раніше передбачалося, що літні канікули для школярів можуть цього року скасувати. Виною всьому - вимушений карантин.

Більш того відпустки для працюючих українців також можуть виявитися недоступними. Відзначається, що через ситуацію на такі заходи можуть піти не тільки в Україні.

Український уряд закликав громадян приєднатися до практики європейців, і не планувати на літо ніяких поїздок.

Нагадаємо, харків'ян розлютили побори в школі під час карантину.

Як повідомляла Politeka, Харків на карантині показали з висоти пташиного польоту, страхітливі кадри.

Також Politeka писала, що харків'янам розповіли, при якому умови знову запустять метро.