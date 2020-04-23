В Чорнобильській зоні відчуження знову важка ситуація

Цю інформацію в ефірі телеканалу підтвердив глава чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко, передає Politeka.net.

За його словами, в зоні відчуження, де не були до кінця локалізовані пожежі, почали горіти торфовища.

Як стверджує Ємельяненко, увечері 22 квітня дим видно вже з села Опачичі, яке розташоване в 10 кілометрах від колишнього райцентру і в 28 кілометрах від Чорнобильській АЕС.

«Вони дуже сильно розгорілися, дим видно навіть з ЧАЕС. Тобто, коли дивишся на неї, з одного боку — торфовища, а з інше — Буряківка. Це село, поряд з яким є однойменний пункт захоронення радіоактивних відходів», додав він в ефірі телеканалу.

Він також розповів, що пожежних в зоні відчуження продовжують годувати волонтери.

"Не дивлячись на те, що ДСНС випускає ролики в соцмережах про те, як щасливі пожежні виїжджають з Чорнобиля, як вони всім забезпечені, зараз саме волонтери забезпечують навіть їх харчування", - підкреслив експерт.

Ярослав Ємельяненко також заявив, що на сході зони обов'язкового відселення вже згоріли три населених пункти.

Він також повідомив, що отримав відео - увечері 22 квітня дим видно вже з села Опачичі, яке розташоване в 10 кілометрах від колишнього райцентру і в 28 кілометрах від ЧАЕС.

"Там також є територія одного з лісництв. Навіть з-за кордону Чорнобильської зони з-під паркану видно дим. Тобто пожежі поновлюються", - підсумував він.

Варто відзначити, що важка ситуація з пожежами на Житомирщині, де для ліквідації вогню залучили артилеристів з 26 бригади ЗСУ.

Місцеві жителі скаржаться, що в їхньому регіоні кілька десятиліть не було таких шквальних вітрів, які розносять вогонь на далекі відстані.

Для ліквідації вогню військові також залучають інженерну техніку, з допомогою якої бійці прокладають мінеральні смуги, завдяки яким вогонь перекидається на дерева.

"Після ремонту в лісових умовах техніка продовжує працювати. Адже роботи у неї ще багато — на жаль, Полісся продовжує горіти", - інформує прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

У прес-службі ДСНС також повідомляють, що станом на сьогоднішній ранок, у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога у гасінні пожеж на території одразу чотирьох лісництв.



На даний момент рятувальники також направили основні зусилля на локалізацію 3 вогнищ (с. Розсоха, с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торфовища в осередках пройдених вогнем.

У відомстві також додали, що на ліквідацію вогню було залучено більше тисячі осіб і сотні одиниць спеціальної техніки.

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