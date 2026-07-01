Графіки відключення світла у Черкаській області на 2 липня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт.

Жителів Черкаської області попереджають про запровадження планових графіків відключення світла на 2 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 2 липня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Такі заходи спрямовані на підвищення стабільності та надійності електропостачання в регіоні.

У «Черкасиобленерго» повідомили, що протягом липня ремонтні бригади працюватимуть у низці населених пунктів області. Зокрема, 2 липня у селі Степанці із 08:00 до 17:00 триватимуть профілактичні роботи, у зв’язку з чим без електропостачання тимчасово залишаться мешканці окремих будинків на вулицях:

Плисюка 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67/а, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 121/а, 125, 127, 129, 131, 133

Т. Шевченка 14

Київська 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

Слобода 165, 214

Зелений пров. 10, 12, 14, 16, 18

Малика пров. 1

В. Івасюка пров. 1, 2, 5, 9, 11, 15

Смірнова пров. 4, 6, 8

Гоголя пров. 3, 4, 5

Планові відключення діятимуть у селі Межиріч. У період з 06:00 до 17:00 електроенергію буде тимчасово обмежено на вулицях:

Слобода — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13/а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 61а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 140, 142

Центральна — 1, 6,

Педагогічна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Канівська — 16, 20, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 47, 49, 53, 55, 57

Пристань — 1, 1/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13/а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, б/н

Заросся — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 34/а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67

Заплановані планові ремонтні робоии у селі Пекарі. З 06:00 до 17:00 без світла залишаться окремі домоволодіння на вулицях:

Чабанівська 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 37/2

Гайдаївська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Молодіжна 1, 2, 4, 5, 6/1, 7, 8, 8/а, 9, 10, 11, 12, 13, 14

пров. Т. Шевченка 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

Т. Шевченка 1, 2, 3, 4, 5, 5/а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 45, 48, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 176

Шкільна 1, 2, 3, 5, 8, 11, 44, 48

Набережна 1, 1а, 2, 11, 12

Жуківська 1, 13, 14, 30

пров. Гайдаївський 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

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