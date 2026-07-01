Графіки відключення світла у Чернігівській області на 2 липня запроваджуються за багатьма адресами.

Жителів Чернігівської області попереджають про масштабні планові відключення світла, які відбудуться 2 липня в низці населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Чернігівській області на 2 липня запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах. У компанії наголошують, що такі заходи є частиною системного технічного обслуговування інфраструктури, спрямованого на підвищення надійності електропостачання.

За даними АТ «Чернігівобленерго», 2 липня з 09:00 до 18:00 у місті Остер триватимуть планові роботи, у межах яких без електропостачання залишиться значна кількість споживачів. Тимчасові відключення торкнуться десятків адрес на таких вулицях:

Незалежності — 31

Татарівська — 52, 52А

З 09:00 до 18:00 тимчасово буде припинено електропостачання в населеному пункті Жуківщина. Без світла залишаться окремі будинки на низці вулиць, серед яких:

Лісова — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 30

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39

Центральна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33Б, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Провулок Квітневий — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Провулок Лісовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Провулок Шкільний — 16, 18

Окрім цього, з 09:00 до 18:00 аналогічні планові роботи заплановані в селі Кошани. У зв’язку з ремонтом мереж частина споживачів тимчасово залишиться без електроенергії за низкою адрес:

Козацька — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 7, 8А, 8Б, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 14, 15А, 15Б, 17А

Польова — 1, 2, 3, 4, 11

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32А, 33, 34, 35, 36, 38, 40

Червонопартизанська — 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Шкільна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11А.

Також у Крені 2 липня з 09:00 до 18:00 буде тимчасово припинено електропостачання. Знеструмлення триватиме близько 11 годин і охопить окремі будинки на адресах:

Івана Франка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

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