Графіки відключення світла у Вінницькій області на 2 липня запроваджуються у зв’язку з проведенням важливих робіт.

Жителів Вінницької області попереджають про заплановані на 2 липня тимчасові відключення світла в низці населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 2 липня запроваджуються у зв’язку з проведенням комплексних профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики пояснюють, що під час планового технічного обслуговування здійснюється перевірка стану мереж, ремонт обладнання та усунення виявлених несправностей.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», 2 липня планові роботи будуть зосереджені у населеному пункті Браїдів. У період з 09:00 до 17:00 буде тимчасово припинено електропостачання за низкою адрес:

Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22

Л. Українки — 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Ланова — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

Історична — 1, 2, 3, 5, 6, 13, 17, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 504

Жовтнева — 1, 4, 5

І. Богуна — 14, 28, 29

І. Франка — 3

Котовського — 2

Миру — 2

Підлісна — 1

Перемоги — 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Паркова — 11А

Крім того, у цей же день графіки відключень діятимуть і в селі Будьки. Роботи також заплановані орієнтовно з 09:00 до 17:00 та передбачають тимчасове припинення електропостачання для частини мешканців окремих вулиць:

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32

Урожайна — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

З 09:00 до 17:00 години не буде електрики в населеному пункті Лука-Мовчанська. Знеструмленими лишаться такі адреси:

1 Травня — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

В. Стуса — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 501

Зарічна — 1, 2, 3, 4

Карпенчука — 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37

Колгоспна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 500

Коцюбинського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 500.

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