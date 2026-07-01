Жителів Вінницької області попереджають про заплановані на 2 липня тимчасові відключення світла в низці населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.
Графіки відключення світла у Вінницькій області на 2 липня запроваджуються у зв’язку з проведенням комплексних профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики пояснюють, що під час планового технічного обслуговування здійснюється перевірка стану мереж, ремонт обладнання та усунення виявлених несправностей.
За інформацією АТ «Вінницяобленерго», 2 липня планові роботи будуть зосереджені у населеному пункті Браїдів. У період з 09:00 до 17:00 буде тимчасово припинено електропостачання за низкою адрес:
- Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22
- Л. Українки — 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
- Ланова — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
- Історична — 1, 2, 3, 5, 6, 13, 17, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 504
- Жовтнева — 1, 4, 5
- І. Богуна — 14, 28, 29
- І. Франка — 3
- Котовського — 2
- Миру — 2
- Підлісна — 1
- Перемоги — 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Паркова — 11А
Крім того, у цей же день графіки відключень діятимуть і в селі Будьки. Роботи також заплановані орієнтовно з 09:00 до 17:00 та передбачають тимчасове припинення електропостачання для частини мешканців окремих вулиць:
- Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32
- Урожайна — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
З 09:00 до 17:00 години не буде електрики в населеному пункті Лука-Мовчанська. Знеструмленими лишаться такі адреси:
- 1 Травня — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
- В. Стуса — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
- Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 501
- Зарічна — 1, 2, 3, 4
- Карпенчука — 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37
- Колгоспна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 500
- Коцюбинського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 500.
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