Саме подорожчання продуктів у Кіровоградській області охоплює не лише хліб, а й інші категорії щоденного споживання.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області відбувається на фоні зростання витрат у виробничих і логістичних процесах по всій країні, що поступово впливає на цінову структуру базового споживчого кошика, передає Politeka.

Учасники ринку фіксують рівномірний, але сталий рух вартості вгору.

Найближчими місяцями найбільший тиск прогнозується в сегменті хлібобулочних виробів. Аналітики оцінюють можливе збільшення кінцевої ціни до 6% протягом трьох місяців, при цьому щомісячні зміни залишатимуться в межах близько 2% без різких стрибків.

Економісти пояснюють тенденцію підвищенням собівартості виробництва. Серед ключових чинників називають дорожчі енергоносії, пальне, добрива, а також витрати на логістику, технічне обслуговування та оплату праці в агросекторі.

Згідно з галузевими оцінками, обробка сільськогосподарських площ нині коштує виробникам на 35–40% більше, ніж раніше. При цьому стабільний рівень врожайності не дозволяє компенсувати зростання витрат за рахунок збільшення обсягів.

У таких умовах виробники поступово коригують відпускні ціни, щоб уникнути різких коливань на ринку. Саме подорожчання продуктів у Кіровоградській області охоплює не лише хліб, а й інші категорії щоденного споживання.

До груп із підвищеною чутливістю відносять молочну продукцію, м’ясні вироби, овочі борщового набору та бакалію, де вже фіксується поступове зростання вартості.

Додатковий тиск формують воєнні обставини, що ускладнюють логістику, збільшують транспортні витрати та загострюють кадровий дефіцит у галузі. Бізнес також стикається з фінансовими ризиками через кредитні ставки та нестабільність планування.

У підсумку, навіть за відсутності нестачі товарів у роздрібному сегменті, загальна траєкторія ринку залишається висхідною, поступово змінюючи структуру витрат домогосподарств.

Джерело: obozrevatel

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: хто саме має можливість її отримати

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: що потрібно знати бажаючим отримати допомогу