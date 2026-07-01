Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області має забезпечити стабільну роботу підприємств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області отримало продовження після рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, який затвердив нові розцінки на послуги з вивезення побутових відходів, передає Politeka.

Документ підтримали під час засідання виконкому. Нові розрахунки стосуються роботи комунальних підприємств, що забезпечують збирання, перевезення та захоронення сміття.

За словами представників міської влади, необхідність перегляду пояснюється суттєвим зростанням виробничих витрат. Майже удвічі збільшилися витрати на паливно-мастильні матеріали, зросли видатки на страхування транспорту, оплату праці та інші складові, які впливають на собівартість послуг.

Після аналізу фактичних витрат підприємства скоригували фінансові розрахунки. Попри зменшення планових видатків майже на 20%, середній розмір тарифу збільшиться приблизно на 50%. Для мешканців це означає орієнтовне зростання щомісячної плати на 30–50 гривень з особи залежно від типу житла.

Згідно з рішенням, для КП «Миколаївкомунтранс» тариф на захоронення побутових відходів становитиме 308,42 грн за тонну або 47,50 грн за кубометр. Також затверджено нові показники на вивезення змішаних, великогабаритних та будівельних відходів. Оновлені розцінки встановили й для КП «Обрій-ДКП».

У міській адміністрації наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області має забезпечити стабільну роботу підприємств, своєчасне вивезення відходів і недопущення накопичення стихійних сміттєзвалищ.

Рішення виконкому вже ухвалене, а нові тарифи застосовуватимуть після набуття ним чинності.

Джерело: novosti-n.org

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: що відбувається з товаром

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.