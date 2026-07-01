Українців попередили про планові графіки відключення світла, що заплановані у Запоріжжі на 2 липня.

Жителів Запоріжжя попереджають про заплановані на 2 липня планові відключення світла, які охоплять різні райони міста, повідомляє Politeka.net.

У місті на цю дату передбачено низку тимчасових обмежень електропостачання за окремими адресами. Графіки відключення світла у Запоріжжі на 2 липня здійснюються у зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», 2 липня з 09:00 до 17:00 через ремонт електрообладнання тимчасово без електропостачання залишаться споживачі за низкою адрес:

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 24А, 70/1, 70/11, 68В, 68Д, 70/9.1, 70/9.2

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 240а, 242-248, 250, 339-359

Міцна: 1-27, 2-18

Руставелі: 2, 22-54, 31-53

Сарматська (Кронштадська): 2А

Світловодська: 98-102

Січеславська (Норільська): 88-116, 116А, 59-63, 95

пр. Моторобудівників: 83-107, 95

Додатково в цей же період, з 10:00 до 17:00, ремонтні роботи заплановані ще на кількох ділянках міста. У зв’язку з цим тимчасові відключення торкнуться споживачів за адресами:

Арсена Коваленка (Адмірала Макарова): 142/1, 141/2, 146

Бориспільска (Братська): 47, 49А

Оберегова (Громової): 80, 80а

Робітнича: 1-79 1--58

Славутича: 83, 145

Столєтова: 90/3

пров. Арабатський: 10, 11–19, 11а

Окремо зазначається, що з 09:00 до 16:00 у Запоріжжі триватимуть додаткові планові знеструмлення, пов’язані з плановим ремонтом електрообладнання. У цей час обмеження електропостачання торкнуться окремих житлових будинків на низці вулиць:

Краєвидна (Ленська): 2а, 2б, 2–6

Набережна: 1\1, 1\4, 1, 2–6, 5а, 8а, 9б, 3А, 44, 46, 50, 6\2, 6\2а, 7

Санаторна: 10, 2, 4-6а, 10а, 12, 12а.

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