Подорожчання продуктів у Вінницькій області пояснюють зміною балансу між попитом і пропозицією.

Подорожчання продуктів у Вінницькій області фіксується на тлі різноспрямованої динаміки цін на базові харчові товари, зокрема капусту, борошно та моркву, де протягом останнього місяця спостерігалися як різкі стрибки, так і короткі періоди стабілізації, передає Politeka.

Ринок демонструє неоднорідні коливання залежно від категорії продукції.

Білокачанна капуста нині коштує в середньому 53,50 грн за кілограм, тоді як у травні її середній рівень становив близько 28,20 грн. Протягом місяця ціна зросла на 9,67 грн, при цьому в окремі дні фіксувалися пікові значення понад 57 грн, після чого відбулося часткове зниження до поточного рівня.

Борошно пшеничне марки «Хуторок» демонструє більш плавну динаміку. Середня вартість становить 70,96 грн за упаковку 2 кг, що трохи вище травневого показника у 68,72 грн. Приріст за місяць склав 1,41 грн, без різких цінових коливань у торгових мережах.

Морква показала більш помітні зміни. Середня ціна нині сягає 43,10 грн за кілограм, тоді як місяць тому вона перебувала на рівні 33,72 грн. За період спостереження зафіксовано приріст на 3,33 грн із помітними коливаннями в середині червня.

У різних мережах роздрібної торгівлі вартість продуктів суттєво відрізняється, що додатково впливає на загальне сприйняття ринкової ситуації споживачами. Найбільші розбіжності спостерігаються в овочевому сегменті.

У ширшому контексті подорожчання продуктів у Вінницькій області пояснюють зміною балансу між попитом і пропозицією, а також сезонними факторами, які впливають на обсяги постачання та складські запаси.

Аналітики відзначають, що найближчим часом ринок залишатиметься нестабільним: окремі категорії можуть дорожчати швидше, тоді як інші демонструватимуть тимчасове вирівнювання цін під впливом нових поставок і логістичних умов.

Джерело: Мінфін

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