У разі затвердження ініціативи підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві стане одним із найпомітніших зростань у сфері водопостачання серед обласних центрів України.

У Полтаві обговорюють підвищення тарифів на комунальні послуги, яке може змінити вартість водопостачання майже в 2,5 раза, передає Politeka.

«Полтававодоканал» подав пропозицію переглянути діючі розцінки та підняти їх із 33,77 грн до 84,95 грн за кубометр. Підприємство пояснює розрахунки тим, що чинна модель формувалася ще за цінами 2020–2021 років і більше не покриває фактичних витрат.

Серед основних чинників зростання називають подорожчання електроенергії, пального, реагентів і труб. У компанії наголошують, що саме ці витрати визначають роботу насосних станцій, свердловин і протяжних мереж міста.

Якщо нинішня пропозиція буде погоджена, різниця в платіжках стане відчутною. Наприклад, за 10 кубометрів сума може зрости з приблизно 338 грн до 850 грн.

Водоканал попереджає: у разі стримування тарифу можливі обмеження в роботі системи. Серед ризиків називають скорочення аварійних виїздів, економію на техніці та потенційні перебої у подачі ресурсу.

Нині рішення проходить погодження в обласній військовій адміністрації. Далі документи мають винести на розгляд депутатів облради, які ухвалюватимуть остаточне рішення після обговорення в профільних комісіях.

Депутатський корпус розглядає кілька сценаріїв. Серед них — підвищення з адресною компенсацією для вразливих груп або ж бюджетне покриття різниці, щоб зберегти чинний рівень оплати.

Окремо зазначається, що ситуація не є унікальною: перегляд вартості послуг відбувається і в інших регіонах країни, де водоканали також переходять до нових економічних розрахунків.

У разі затвердження ініціативи підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві стане одним із найпомітніших зростань у сфері водопостачання серед обласних центрів України.

Джерело: poltavawave

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