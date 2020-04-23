Колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до РФ відніс до "споконвічно російських міст" Одесу, Харків, Дніпро, Маріуполь і Київ
Свої маревні думки він озвучив в пропагандистській програмі на телеканалі Росія 1.
"Ви розповідаєте: "Росія втручається в Україну". Ви мені скажіть, а велика частина України — це не Росія?! Я — одесит в четвертому поколінні, я народився в Одесі. Ви окупували моє місто і розповідаєте, що це — Україна!", - заволав він.
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Крім того, він упевнений, що не тільки Одеса не є українським містом.
"Ми народилися в УРСР, але це була інша Україна, це була інша країна. Зараз вона ніякого відношення до цього не має. Точно так само, як Харків, Київ, Дніпро, Маріуполь і дві третіх України", - заявив він.
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Скандальну заяву Кіт озвучив в пропагандистській програмі на телеканалі Росія 1.
Так, він озвучив ультиматум, закликавши Україну до примирення з ворогом, щоб уникнути жорстких наслідків.
"Якщо б ви дійсно хотіли і думали про майбутнє нашої країни, України, ви б знали і підтримували, що з Росією треба дружити. Тому що дружити з Росією — це дружити з головою. І зі своїм майбутнім, майбутнім свого народу. І не звинувачувати її, тому що рано чи пізно ситуація зміниться, і росіяни знову піднімуть голову в Україні", заявив Кіт.
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