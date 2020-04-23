Екс-нардеп від «Свободи» Ірина Фаріон різко висловилася про російськомовних українців

Вона впевнена, що жителі України не можуть розмовляти російською.

Фаріон наголосила, "немає російськомовного українця, а є лише москаль". 

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"Можу запросто назвати їх москалями. Чому ви говорите російською мовою? Ви живете на якій землі? На українській. Ви який хліб їсте? Якого ви вчепилися в цю мертву мову? Чому ви так панічно за це тримайтеся?",   заявила Фаріон.

Ирина Фарион

За її словами, ті хто використовує російську, просто лінуються вивчити українську.

"Тарас Шевченко вас як називав? Тих, хто служив в московській армії, він називав москалями. Тарасу Шевченку можна було, а мені не можна? Тарас Шевченко казав: "Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами", – наголосила вона.

Ирина Фарион

Зазначимо, що під час останніх президентських виборів колишній нардеп від «Свободи» "накинувся" на Володимира Зеленського з-за мови. Ірина Фаріон вимагає відправити його за ґрати і оголосила війну виборцям, які віддали йому свої голоси. 

Нагадаємо, ветеран ЗСУ влучив у мовний скандал в поїзді.

Як писала Politeka, відомій українській актрисі заборонили грати за російської мови

Також Politeka писала, Ірина Фаріон видала нову порцію марення, порівнявши російськомовне населення України з ЛГБТ-спільнотою.