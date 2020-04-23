Екс-нардеп від «Свободи» Ірина Фаріон різко висловилася про російськомовних українців
Вона впевнена, що жителі України не можуть розмовляти російською.
Фаріон наголосила, "немає російськомовного українця, а є лише москаль".
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За її словами, ті хто використовує російську, просто лінуються вивчити українську.
"Тарас Шевченко вас як називав? Тих, хто служив в московській армії, він називав москалями. Тарасу Шевченку можна було, а мені не можна? Тарас Шевченко казав: "Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами", – наголосила вона.
Зазначимо, що під час останніх президентських виборів колишній нардеп від «Свободи» "накинувся" на Володимира Зеленського з-за мови. Ірина Фаріон вимагає відправити його за ґрати і оголосила війну виборцям, які віддали йому свої голоси.
Нагадаємо, ветеран ЗСУ влучив у мовний скандал в поїзді.
Як писала Politeka, відомій українській актрисі заборонили грати за російської мови
Також Politeka писала, Ірина Фаріон видала нову порцію марення, порівнявши російськомовне населення України з ЛГБТ-спільнотою.