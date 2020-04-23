Вона не вважає це нормальним

Екс-нардеп від «Свободи» Ірина Фаріон різко висловилася про російськомовних українців

Вона впевнена, що жителі України не можуть розмовляти російською.

Фаріон наголосила, "немає російськомовного українця, а є лише москаль".

"Можу запросто назвати їх москалями. Чому ви говорите російською мовою? Ви живете на якій землі? На українській. Ви який хліб їсте? Якого ви вчепилися в цю мертву мову? Чому ви так панічно за це тримайтеся?", заявила Фаріон.