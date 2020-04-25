Влада планує продовжувати карантин до тих пір, поки в Україні не буде пройдено пік зараження вірусом

Цю інформацію в ефірі українського телеканалу озвучив радник президента Олег Устенко, передає Politeka.net.

Він зазначив, що в Офісі Володимира Зеленського розуміють нинішню ситуацію в Україні і називають її "керованою".

"Ми перебуваємо у вкрай важкій ситуації. У президента країни, у його офісу є чітке розуміння того, як має рухатися ситуація. Ситуація керована і це не катастрофа. Питання як виходити з кризи. Зрозумійте, це не просто криза, це економічна криза. Українська економіка в базовому сценарії, який представляє Кабмін - мінус 5% на цей рік", - підкреслив Устенко.

Радник Зеленського з економічних питань також заявив, що половина українських заробітчан вже не зможуть працювати за межами країни. Тому при виході з карантину найбільш важливим для України стане відновлення роботи малого і середнього бізнесу, за допомогою якого країна зможе подолати безробіття.

"Перше: ми перебуваємо у періоді карантину. Він довго триматися не може, це теж очевидно тому що ми - слабка економіка… Малий і середній бізнес зараз важливий не тому, що це доходи в держбюджет. Малий бізнес - це робочі місця. Ось чому в логіці президента рух буде йти наступним чином. Як тільки країна піднімається на пік і ми починаємо спускатися (по захворюваності), моментально йдуть заходи послаблення. Не для того, щоб відновити економічне зростання, а повернути країну на відновну траєкторію", - додав Устенко в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, Олег Устенко заявив, що в даний момент влада тримає карантин до піку захворюваності, після чого в Україні почнуться заходи по його пом'якшення.

Раніше ми розповідали, що Денис Шмигаль анонсував ослаблення карантину в Україні. За його словами, стартова точка реалізації цього плану може наступити 11 травня, а стратегія складається з п'яти пунктів.

Вже після 11 травня українцям можуть дозволити гуляти по паркам, відкриються автомийки та нотаріуси.

Другий крок називається «Зменшення випадків. Розвантаження медичної системи», в умовах якого відновлюється навчання у випускних класах, починається підготовка до ЗНО, відкриваються кінотеатри, спортзали.

Третій крок – «Вивільнення медичної системи від хворих»: відкриття ТРЦ, ресторанів, запускається робота метрополітену.

Четвертий етап носить назву «Повний контроль над вогнищами»: відновлюється робота всього метрополітену і наземного транспорту, закладів культури та освіти, а також планова та стоматологічна роботи.

Останній крок називається «Припинення внутрішньої передачі вірусу». Він передбачає скасування інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.

Нагадаємо, що Білорусь живе без карантину, розкрита головна тактика Лукашенко

Як повідомляла Politeka, Зеленський підписав важливий карантинний закон: контроль над українцями і суд по-новому, що зміниться.

Також Politeka писала, що Зеленський звернувся до українців з тривожним повідомленням на карантин: "Пора закривати...."