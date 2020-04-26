Поліцейські зможуть оформляти протоколи без порушників

Як повідомляє Politeka.net, такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Він передбачає низку змін у Кодекс про адміністративні правопорушення. Якщо його приймуть, на українців буде простіше оштрафувати.

Автори ініціативи пропонують, щоб співробітники оформляли протоколи про адміністративні правопорушення у відсутність людини, який його здійснив. Документ повинні скласти протягом трьох місяців з моменту виявлення особи-порушника у двох примірниках.

Якщо порушник був присутній при складанні протоколу - копію йому вручають особисто. Але якщо ж все оформили без нього - один з примірників відправляють за місцем проживання або роботи. Можна навіть не знати про рішення, поки не доведеться платити штраф.

Передбачається, що законопроект спростить складання протоколу для поліцейських у випадках, коли порушники відмовляються підписувати документи або залишатися на місці злочину. До того ж, закон надає право уповноваженим особам збирати і передавати персональну інформацію про фізичних осіб для складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Раніше стало відомо, що в Україні скасували штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. 302 нардепи проголосували за прийняття рішення в цілому. Автори законопроекту вважають, що штрафні бали, які нараховуються перед стягненням у вигляді штрафу, заважають порушників нести відповідальність за неодноразові порушення, адже з'являється відчуття безкарності, а разом з ним і нові неприємні ситуації.

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