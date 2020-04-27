Російський співак і музикант Юрій Лоза заявив, що це Україна пішла війною на Донбас

Як повідомляє Politeka.net, виконавець прокоментував конфлікт в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Юрій Лоза вважає, що Київ тисне окупантів силою, замість того, щоб домовлятися. На його думку, рано чи пізно сторони дійдуть до переговорів:

"Домовлятися з Донбасом все одно доведеться. Вони ж не збиралися виходити зі складу України. А ось ви туди полізли з війною, замість того, щоб цивілізовано з ними спілкуватися... Не вони ж бомблять Київ, а ви бомбите Донбас. І не вони до вас прийшли з автоматами, а це ви прийшли", - підкреслив музикант.

За словами Юрія Лози, російських бойовиків на Сході України немає, а Київ - "воює з українцями, що живуть на Донбасі". При цьому обидві сторони використовують зброю і бойову техніку, яка дісталася у спадок після розвалу СРСР. Виконавець також заявив, що зброя і патрони в Україні можна купити чи не на кожному розі:

"Дивіться, що діється у вас сьогодні - я можу зараз поїхати в будь-яке місто України і на ринку можу купити автомат. Це я вам кажу як спеціаліст... Розумієте, у вас в Україні зараз озброєння навалом, розцінки всі знають і завжди можна все придбати у ваших же вояк".

Юрій Лоза додав, що Росія не представляє загрози для України і ніяк не бере участь у збройному конфлікті. Після він заявив, що жителі Криму задоволені окупацією.

"Ніякої агресії немає. Росія вам не ворог. Росія не намагається нічого віджати у вас або відняти. По-друге, коли мені зараз про Крим говорять. Та я тільки що там був! Народ досі радий, що вони вискочили і що ними не управляють ваші нездари, які зараз правлять вашою країною", - підкреслив росіянин.

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